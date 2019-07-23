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«Билайн Бизнес» представил услугу Network as a Service

Телеком Инфраструктура

«Билайн Бизнес» (структурное подразделение «Вымпелкома») объявил о запуске семейства конвергентных сетевых решений Network as a Service (NaaS) по подключению и резервированию каналов передачи данных по технологиям MultiSim.

Технологии MultiSim используют группу готовых коробочных решений, включающих в себя профессиональное оборудование, сетевые настройки и пакет сим-карт, работающих сразу в нескольких мобильных 3G/LTE сетях, резервирующих и агрегирующих каналы передачи данных Internet и IPVPN. Одной из уникальных особенностей решения является возможность использования единого статического IP-адреса при переключении канала между разными сетями. Максимальная скорость беспроводного соединения достигает 100 Мбит/с.

Решение служит альтернативой по обеспечению работы сетевой инфраструктуры при отсутствии точки присутствия оператора связи или низкой скорости и качества соединения. В зависимости от задач клиента «Билайн» предлагает универсальное решение проблемы «последней мили» через несколько сетей сразу. При этом для клиентов действует единая тарификация за готовый сервис. Клиент строит инфраструктуру, а «Билайн» берет на себя все организационные и технические задачи в рамках каналов передачи данных по принципу «одного окна».

Области применения MultiSim — массовая организация каналов передачи данных; обеспечение доступа в труднодоступных местах; в офисах, не подключенных к сетям фиксированной связи; на выездных мероприятиях и передвижных объектах (речных судах, транспорте), а также при необходимости оперативного, экстренного развертывания сетей связи.

MultiSim применяются для резервирования фиксированного подключения через мобильные сети. Переключение на резервный канал и обратно происходит автоматически, при пропадании или деградации сервиса на основном канале.

Евгений Коробов, директор по крупному бизнесу «Вымпелкома», отметил: «Благодаря новому решению Network-as-a-Service на основе технологий MultiSim теперь «Вымпелком» может охватить до 100% точек подключения любого крупного сетевого клиента, что очень востребовано в федеральном ритейле, сетях АЗС, банкоматов, вендинга и других точках. При этом клиент берет у провайдера готовый сервис (канал передачи данных) без необходимости администрировать устройства, сим-карты и логистику. Даже кратковременные простои из-за неполадок сети могут приводить к значительным издержкам в бизнесе. При повреждении последней мили фиксированного канала связи резервный канал через мобильные сети минимизирует риски отключения от сети. MultiSim также является выходом для офисов, не подключенных к сетям или вынужденных работать по высоким тарифам «провайдера-одного-здания». Поэтому, уже сейчас мы видим очень большой интерес к решению от сетевых корпоративных заказчиков».



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