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МТС запустила сеть LTE для интернета вещей в Липецкой области

Телеком Инфраструктура

МТС сообщила о запуске первой в Липецкой области сети для сервисов и устройств интернета вещей в стандарте LTE на основе технологии NB-IoT (Narrow Band Internet of Things).

Сеть NB-IoT МТС уже сегодня доступна на территории городов: Липецк, Елец, Задонск, Грязи, Усмань, Лебедянь, Данков, Чаплыгин, а также в десятке населенных пунктов по области.

На её основе можно обеспечить быстрое подключение умных устройств и решений для внедрения промышленного интернета вещей и «умного города»: управления освещением улиц, сбора показаний с приборов учета и контроля работы электросетей, отслеживания работы коммунальных служб.

Главная особенность NB-IoT по сравнению с другими стандартами для M2M – увеличенная емкость сети. Это значит, что одновременно можно подключить тысячи датчиков. При этом устройства практически автономны: они способны работать даже в сложных условиях прохождения сигнала до 10 лет без подзарядки.

Решения на базе NB-IoT востребованы в таких сферах, как транспорт, энергетика, безопасность, добывающая и обрабатывающая промышленность, контроль расхода энергоресурсов в ЖКХ, ритейл, медицина, системы мониторинга и управления инфраструктурой умного города.

С мая по декабрь 2019 года предприниматели Липецкой области, желающие протестировать стандарт интернета вещей NB-IoT, могут получить готовые к использованию специальные SIM-карты стоимостью один рубль, а также IoT-платформу МТС для управления умными устройствами. Для этого необходимо обратиться к персональному менеджеру или в любой салон МТС. Головной офис по обслуживанию юридических лиц находится в городе Липецк по адресу: пр.60-летия СССР, д.18.

«Цифровые технологии уже сегодня активно применяются в области государственного и муниципального управления, производства и транспорта. Основной запрос на автономные системы контроля и управления с применением технологии Nb-IoT сейчас идет со стороны муниципалитетов и региональных органов власти, заинтересованных в безопасности инфраструктур обеспечения жизнедеятельности предприятий и служб ЖКХ, жителей региона. Представители бизнес-сообщества по всему миру также активно внедряют в своих бизнес-процессах и технологических цепочках оборудование на основе технологии Nb-IoT, внедренной в Липецкой области нашей компанией. Тем не менее многие местные предприниматели пока только задумываются о том, какой коммерческий эффект возможен от внедрения подобных сервисов. Специально для них мы и разработали проект, в рамках которого интернет вещей можно сначала протестировать за совершенно символическую плату, которую может себе позволить и крупное предприятие, и малый бизнес, и небольшой стартап. МТС стал пионером внедрения интернета вещей в Липецкой области, и я уверен, что потенциал ее использования здесь крайне высок», – отметил директор филиала МТС в Липецкой области Александр Самуйлов.

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