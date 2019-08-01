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Абонентская база спутникового телевидения МТС превысила 750 тысяч пользователей

Телеком ТВ и радио

МТС, российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, сообщил об увеличении абонентской базы спутникового телевидения МТС в первом полугодии 2019 г. в полтора раза по сравнению с первым полугодием 2018 г. до 752 тыс. абонентов.

Наиболее высокие темпы роста количества абонентов зафиксированы в Московском регионе, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, в Республике Татарстан и Ставропольском крае.

«Спутниковое телевидение МТС поступательно увеличивает количество подписчиков благодаря конкурентным тарифам, качественному канальному наполнению и уникальным конвергентным предложениям, которые объединяют ТВ, мобильные голосовые сервисы и высокоскоростной доступ в интернет, – отметил генеральный директор спутникового ТВ МТС Алексей Иванов. – Мы намерены продолжить активно двигаться в направлении объединения нескольких сервисов вокруг спутникового ТВ для повышения пользовательского комфорта при использовании нашего продукта».



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