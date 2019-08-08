«Билайн» запустил ТВ-аналитику на базе больших данных

«Билайн» представил новый сервис ТВ-аналитики, в основе которого лежат технологии больших данных. Решение «ТВ – Аналитика» позволяет решить две ключевые задачи: определить оптимальное время и канал присутствия целевой аудитории и провести анализ эффективности рекламной кампании клиента. Потенциальные клиенты сервиса – это те компании, которые располагают большим рекламным бюджетом и хотят оптимизировать его распределение.

Решение от «Билайн» позволяет определить каналы и передачи, которые смотрит целевая аудитория; предложить оптимальное время и канал присутствия целевой аудитории; проанализировать эффективность прошедшей рекламной кампании.

Обезличенные данные собираются по абонентской базе IPTV и TVE «Билайн». Это более полутора миллионов приставок в 145 городах России, а также приложения на смартфонах и Smart TV. Стоимость решения зависит от сложности анализируемой рекламной кампании, а также количества и спецификаций данных, необходимых клиенту.

Пилотная версия решения запущена в начале 2019 года. Первым проектом стало продвижение акции «Безумные дни», который «Билайн» проводили вместе с агентством HAVAS Media. В результате пилотного проекта с помощью решения эффективность рекламных кампаний «Билайн» повысилась на 15%.

Елена Белова, генеральный директор Havas Media, отметила: «Этот кейс демонстрирует уникальность данных Билайн. Полученные в ходе атрибуции результаты позволяют оптимизировать маркетинговые кампании с высокой точностью, тем самым целясь непосредственно в желаемый бизнес-результат. По итогам анализа удалось определить ТВ-каналы, программы и тайм-слоты с наилучшей конверсией в бизнес- показатели. Эти результаты можно применить для будущего планирования, увеличивая отдачу от маркетинговых кампаний до 10-15%».