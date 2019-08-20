«Ростелеком» в Астраханской области обеспечит интернетом 262 социальных объекта

«Ростелеком» подключит к интернету 262 объекта социальной сферы в 141 населенном пункте Астраханской области до конца 2021 года. С этой целью специалисты компании построят 387 км оптических каналов связи. Проект будет реализован по итогам конкурса, объявленного Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

В рамках контракта цифровой связью будут обеспечены фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, образовательные учреждения, органы государственной власти и местного самоуправления, а также пожарные части и посты. Всего до конца 2019 г. «Ростелеком» планирует подключить 26% социально значимых объектов.

Организация доступа к интернету социально значимых объектов – еще одно направление в рамках национальной программы «Цифровая экономика». Цель проекта – развитие отечественных сетей связи и инфраструктуры по сбору, хранению, обработке и передаче данных.

«”Ростелеком” продолжает устранение цифрового неравенства в регионе. Теперь уже не только для жителей малых населенных пунктов, но и для государственных организаций. Также благодаря проводимой работе у нас появляется техническая возможность подключать домовладения и коммерческие компании, которым ранее цифровая связь была недоступна из-за удаленного местоположения. Уверен, что по окончании работ мы сможем говорить о следующем шаге – строительстве «умных» экосистем в сферах здравоохранения, образования и безопасности, тем более, что для этого у нас уже есть все необходимые решения и опыт», – отметил Сергей Овсянников, директор Астраханского филиала ПАО «Ростелеком».