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МегаФон достиг 2,46 Гбит/с на 5G-смартфоне

Телеком Инфраструктура Мобильная связь

МегаФон протестировал работу стандарта 5G в России. В ходе эксперимента на современных смартфонах проводилась передача данных и пакетных соединений, загрузка файлов, голосовые и видеозвонки.

5G – современный стандарт связи со скоростью передачи данных от 1 Гбит/с и минимальным откликом. Позволяет развивать беспилотный транспорт, «умные дома и города», дистанционную медицину, искусственный интеллект, дополненную и виртуальную реальность.

Сегодня развернуто 35 коммерческих сетей 5G в 20-ти странах мира, в том числе в Финляндии, Южной Корее, Китае, США, Великобритании и Германии. В России основной этап внедрения стандарта 5G должен завершиться к 2024 г.

«Достижение скорости 2,46 Гбит/с – важный рубеж для развития технологии 5G в России. Это лучший на сегодня результат в стране, к тому же продемонстрированый на обычных смартфонах», – отметил директор по инфраструктуре и техническим инновациям МегаФона Фредерик Ваносчуйзе.

Тестирование проходило с использованием базовой станции Nokia AirScale, смартфонов Sony с чипсетом Qualcomm® Snapdragon.

В 2019 г. МегаФон неоднократно демонстрировал возможности 5G в России: в июне состоялся первый международный видеозвонок из Санкт-Петербурга в Хельсинки, а в августе прошел киберcпортивный турнир по Dota2 c использованием технологий 5G и Cloud Gaming.

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