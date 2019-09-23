Безопасность
Алексей Андрияшин, Fortinet: Почему российский бизнес недоволен отечественными ИБ-решениями
Лайфхак
Как разработать детальный план трансформации компании
Облака
Почему облачная почта не стала панацеей от традиционных киберугроз

Спецпроекты

«Ростелеком» запустил вещание 4K-телеканалов

Телеком ТВ и радио

«Ростелеком» официально запустил вещание четырех телеканалов в формате 4K (Ultra HD) в сервисе Wink и «Интерактивном ТВ».

4K — телевидение сверхвысокой четкости: минимальное разрешение 3840×2160 пикселей с соотношением сторон 16:9, что в четыре раза больше, чем поддерживает Full HD. Формат 4K обеспечивает высокую четкость и реалистичность изображения на экране и более яркую цветовую палитру, чем предыдущие стандарты.

В настоящее время подписчикам сервисов «Ростелекома», в зависимости от подключенного пакета, в формате 4K доступны телеканалы: Ultra HD Cinema — самые популярные сериалы и кассовые фильмы в жанре экшн; Eurosport 4K — первый мультиспортивный канал, доступный всем любителям спорта в сверхвысоком качестве вещания; Insight UHD — телеканал развлекательно-приключенческой тематики: инновационная документалистика, реалити-шоу, экстремальные путешествия и спорт; Russian Extreme Ultra — экстремальный контент: сноуборд, скейтборд, маунтинбайк, BMX, альпинизм, паркур, авто- и мотоспорт, экзотические путешествия, а также тематическое кино.

Запуску телеканалов в формате 4K предшествовало углубленное тестирование вещания, которое подтвердило корректность передачи картинки сверхвысокой четкости. В перспективе планируется увеличение количества телеканалов сверхвысокой четкости в Wink и «Интерактивном ТВ».

Для просмотра телеканалов сверхвысокой четкости необходим телевизор с поддержкой 4K. При стандартном домашнем подключении также необходима ТВ-приставка с поддержкой 4K. Без приставки такой контент можно смотреть с помощью приложения Wink в Smart TV, мобильного приложения или видеопортала Wink.

Другие материалы рубрики

Как будут строиться сети 5G в России. Планы государства

МТС дал пользователям раскрученного тарифа «новые возможности», чтобы брать на 30% больше. Расценки

В России сняли запрет с внедрения электронных SIM-карт, которые не по нраву ФСБ

В России одобрят появление одиннадцати 5G-операторов

«Ростелеком» выдаст своим монтажникам ПО для составления договоров с абонентами за 4 секунды

Гигантская утечка обнажила подробности тотальной слежки за абонентами МТС

Техника

Как оцифровать старые видеокассеты в домашних условиях

Лучшие ноутбуки для учебы: выбор ZOOM

Телефоны для пожилых: лучшие «бабушкофоны» 2019 года

Обзор электронной книги ONYX BOOX NovaPro
Показать еще
Персона месяца

Импортозамещение не должно порождать некачественные продукты для местечкового применения

Сергей Калин

президент компании «Открытые технологии»

Стратегия месяца

Рынок заказной разработки ПО в России растет

Олег Баранов

управляющий партнер «Неофлекс»

Большие данные в России: сколько они принесут экономике и сколько нужно в них вложить Рынок ИТ на транспорте будет расти за счет транспортной телематики Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии