Варяги продали акции «Билайна» на $365 млн

Telenorпродолжает избавляться от акций Veon. В этот раз норвежская компания продала 5,1% акций Veonза $365 млн.

Telenorпродает акции Veon

Норвежская компания Telenor сообщила о новом раунде продажи акций групп Veon (ее российская «дочка» «Вымпелком» работает под брендом «Билайн»). В этот раз на американской бирже Nasdaq было реализовано 90 млн акций Veon и выпущенных на них американских депозитарных расписок (ADS), что эквивалентно 5,1% от общего числа акций компании.

Цена размещения составила $4,15 за одну акцию. Объем размещения достиг $365 млн. По его итогам у Telenorостается 256,7 млн акций Veon, что эквивалентно 14,6% от общего их числа.

Длительный конфликт

Напомним, Telenor был старейшим акционером Veon: еще в 1998 г. норвежцы приобрели блокпакет акций российского «Вымпелкома». В 2001 г. в число крупнейших акционеров вошла также «Альфа-групп».

Telenor продолжает сбрасывать акций «Билайна»

С 2005 г. между партнерами начался затяжной конфликт по вопросу выхода «Вымпелкома» на Украину. «Вымпелком» приобрел местного сотового оператора «Украинские радиосистемы», протии чего выступал Telenor. Норвежцы попытались увеличить свою долю в «Вымпелкоме», но Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не дала необходимого разрешения.

Конфликт закончился в 2009 г., когда «Альфа-групп» и Telenor договорились об объединении «Вымпелкома» с принадлежащим им украинским оператором «Киевстар». Объединенная группа получила название Vimplecom (недавно группа была переименована в Veon).

В 2010 г. начался новый этап противостояния. «Альфа-групп» выступила за международную экспансию Vimpelcom и объединение с холдингом Wind Telecom египетского миллиардера Наджиба Савириса. Telenor был против.

В итоге объединение состоялась, а Савирис на некоторое время стал крупнейшим акционером Vimpelcoom. В 2012 г. Telenorпопытался укрепить свои позиции в Vimpelcom и выкупил часть принадлежавших Савирису акций. Но ФАС осудила данную сделку, заявив о необходимости поддержания паритета между «Альфа-групп» и Telenor.

В результате «Альфа-групп» выкупила у Савириса остававшиеся у него акции и снова стала крупнейшим акционером Vimpelcom. Уже тогда Telenor заявил о проигрыше борьбы с «Альфа-групп».

Ситуация осложнилась после скандала со взятками, которые Vimpelcom выплачивал Гульнаре Каримовой, дочери бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова. В 2015 г. в Норвегии началось собственное расследование о роли Telenor в данной истории. В отставку были отправлены председатель совета директоров Telenor Свен Аасер и ряд топ-менеджеров компании. В том числе на время был задержан гражданин этой страны, бывший гендиректор «Вымпелкома» и Vimpelcom Джо Лундер.

Как Telenorизбавляется от акций Veon

Осенью 2015 г. в Telenor приняли решение о продаже своей доли в Vimpelcom. На тот момент у норвежцев было 305 млн привилегированных акций Vimpelcom, которые имели право голоса, но могли получать дивиденды. До весны 2016 г. Telenorдолжен был конвертировать их в обыкновенные акции, но этого не произошло, и префы сгорели.

Осенью 2016 г. Telenor объявил план продаж принадлежащих ему акций Vimpelcom. В тот момент на бирже было продано 9,2% акций за $560 млн. Тогда же Telenor разместил трехлетние облигации на сумму $1 млрд, которые могут быть конвертированы в принадлежащие норвежцам акции Vimpelcom.

Весной текущего года Telenor продал на Nasdaq еще 4% акций Vimpelcom за $260 млн. У норвежцев оставалось 19,7% акций Veon. После нынешней сделки данный пакет сократился до 14,6%. Telenor ожидает, что этот пакет будет конвертирован в 2019 г. в рамках вышеупомянутого облигационного займа.

Всего на текущий момент Telenor заработал от продажи акций Veon $1,185 млрд. Если облигационный заем будет конвертирован в акции, то выручка Telenor от продажи акций достигнет $2,185 млрд.