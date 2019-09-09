Новое в СХД
СХД для высокопроизводительных вычислений — на что обратить внимание?
Интеграция
Большие данные в России: сколько они принесут экономике и сколько нужно в них вложить
Облака
Почему облачная почта не стала панацеей от традиционных киберугроз

Спецпроекты

«Ростелеком» на Юге ускорил работу интернет-сервисов Google

Телеком Инфраструктура

«Ростелеком» на Юге и Северном Кавказе провел модернизацию комплексов Google Global Cache в собственной инфраструктуре сети. Теперь клиенты компании получили возможность пользоваться интернет-сервисами Google без задержек и на высокой скорости.

С этой целью специалисты «Ростелекома» установили дополнительные серверы в центрах обработки данных компании и зарезервировали дополнительные вычислительные мощности. Перераспределение трафика происходило ночью, чтобы клиенты не испытали дискомфорта от проводимых на сети работ.

«Теперь YouTube для наших абонентов всегда вещает в формате HD, если таковой имеется в исходном видеофайле, а задержка получения контента за счет локализации его в регионах снизилась c 30-40 до 2-5 мс. Подобное решение дает возможность не только быстрее получать трафик, но и стабилизирует работу нашей инфраструктуры, что благоприятно отражается на клиентах», – отметил Сергей Онянов, технический директор МРФ «Юг» ПАО «Ростелеком».

Благодаря кэшированию сервисов «Ростелеком» на Юге снизил нагрузку на магистральную сеть на 260 Гбит/с и теперь в случае аварийной ситуации перебои с интернетом не коснутся клиентов. Реализованный проект дает возможность смотреть без задержек видеоконтент You Тube в формате HD/UltraHD/4K.

Компания Google придерживается открытой политики взаимодействия с операторами связи по вопросам локализации их трафика. Будучи крупнейшим цифровым провайдером в стране, «Ростелеком» активно использует предоставленные партнерами возможности для модернизации сетевой инфраструктуры, которая является фундаментом для развития цифровой экономики в России.



Другие материалы рубрики

«Билайн» сможет улучшать параметры сети для отдельных пользователей

Последние дни регистрации на конференцию «Видеотехнологии для бизнеса 2019»

«Билайн» закрывает доступ к утечке базы 2 млн клиентов

«Крымтелеком» сменил владельца и оказался в залоге у Ротенбергов

«Билайн» запустил игровую облачную платформу с «Петькой и Василием Ивановичем», Syberia и Metro

Путин разрешил «Ростелекому» купить Tele2

Техника

Первый в России обзор Huawei Mate 30 Pro: смартфон без сервисов Google

Какой формат ПК выбрать: моноблок, ноутбук или десктоп

Обзор ноутбука Lenovo ThinkBook S

Обзор iPhone 11 Pro Max: дольше, шире, медленнее!
Показать еще
Стратегия месяца

Рынок заказной разработки ПО в России растет

Олег Баранов

управляющий партнер «Неофлекс»

Тема месяца

Обзор: Аналитика 3.0. Цифровизация рождает спрос

Рейтинг CNews

Крупнейшие поставщики средств аналитики в России

Почему бизнес не отказывается от классического подхода к облакам Банковским мобильным приложениям не хватает простоты Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии