Tele2 увеличил число монобрендов в Москве до 550

Tele2, российский оператор мобильной связи, подвел итоги развития дистрибуции в Московском регионе за первое полугодие 2019 г. Компания увеличила число монобрендовых салонов и модулей до 550 и теперь сосредоточится на качественном развитии сети. При этом по итогам первого полугодия 2019 г. сервисная выручка в московских салонах показала четырехкратный рост и более чем в два раза превысила доходы от продаж смартфонов.

По итогам первого полугодия 2019 г. выручка от подключений в монобрендовой рознице выросла на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этому способствовали расширение монобрендовой розницы и обновление тарифной линейки оператора.

Рост выручки от продажи смартфонов в салонах связи Tele2 в Москве составил 12% год к году, что объясняется фокусом оператора на 4G-смартфонах ведущих производителей. При этом рост переходов по MNP в отчетном периоде составил 26%. Это прежде всего обусловлено лидерством Tele2 по показателю NPS – готовности клиентов рекомендовать услуги своего оператора.

Помимо профильных товаров и услуг, салоны Tele2 предлагают нетелеком-сервисы. Посетители монобрендов могут погашать кредиты, пополнять банковские карты и электронные кошельки, делать переводы по России и за границу. Кроме того, в фирменных магазинах Tele2 клиентам также доступны такие сервисы, как покупка билетов и страхование техники.

По итогам первого полугодия 2019 г. оператор зафиксировал четырехкратный рост сервисной выручки в московских монобрендах и модулях. При этом доход от неоператорских услуг более чем в два раза превысил выручку от продаж смартфонов за аналогичный период. Помимо расширения монобрендовой розницы, драйверами роста стали запуск новых сервисов и возможность приобрести товар в кредит.

Наиболее прибыльными стали сервисы страхования и антивирусные решения – выручка от их продажи увеличилась в два раза по сравнению с первым полугодием 2018 г. Самыми быстрорастущими неоператорскими услугами стали новые сервисы – выдача карт рассрочки «Совесть» и подписки на онлайн-кинотеатр. Рекордную популярность продемонстрировали авиа- и ж/д-билеты.

Антон Кондратов, коммерческий директор макрорегиона «Москва» Tele2, сказал: «Tele2 построила эффективную розничную сеть в Москве. Теперь мы сосредоточимся на ее качественном развитии и масштабировании инновационного digital-формата в столичных салонах связи. В рамках стратегии lifestyle enabler Tele2 фокусируется на удобстве клиентов и предлагает набор неоператорских сервисов в салонах мобильной связи. Это генерирует дополнительный трафик, который впоследствии трансформируется в продажи и рост выручки. При увеличении потока клиентов в салонах мы сохраняем высокий уровень их удовлетворенности, что подтверждает успешность Tele2 в качественном развитии дистрибуции. При этом розница остается основным каналом привлечения новых абонентов, обеспечивая более половины подключений к сети оператора».