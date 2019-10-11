МГТС и «Мосэнергосбыт» протестировали интеллектуальный учет электроэнергии

«Московская городская телефонная сеть» (МГТС), один из крупнейших операторов местной проводной связи в Европе, входящий в группу МТС, совместно с «Мосэнергосбытом» (входит в группу «Интер РАО») провели в Зеленограде пилотный проект по установке интеллектуальных индивидуальных приборов учета электроэнергии, обеспечив прямой обмен данными между потребителем и поставщиком электроэнергии.

В рамках проекта в Зеленограде старые электросчетчики были заменены на новые, со специальным встроенным устройством передачи данных, подключенным к волоконно-оптической сети МГТС по технологии GPON. Теперь данные с 174 счетчиков в круглосуточном режиме поступают в биллинговую систему «Мосэнергосбыта», обеспечивая компанию актуальной информацией об энергопотреблении жильцами. Новый электросчетчик, специально разработанный под потребности «Мосэнергосбыта», максимально соответствует базовым требованиям к интеллектуальным системам учета электроэнергии в соответствии с Федеральным законом №522.

«Сбор данных при помощи умного решения МГТС значительно упрощает процесс анализа объемов и характера потребления электроэнергии и делает его прозрачным. Такой подход также позволяет эффективнее планировать и прогнозировать потребление электроэнергии, предлагать оптимальные тарифы, контролировать оплату и предупреждать нарушения со стороны потребителей, а также избавляет их от необходимости подавать показания вручную, — сказал Геннадий Стрельцов, заместитель генерального директора по развитию и маркетингу "Мосэнергосбыта". — Мы надеемся, что в перспективе, с развитием систем интеллектуального учета, данные будут автоматически передаваться в личные кабинеты клиентов, что позволит контролировать потребление электроэнергии практически в режиме реального времени».

«В Москве спрос на технологические решения бытовых задач очень высок, потому что в большой цене время, удобство и комфорт. У нас богатый опыт внедрения и масштабирования сложных технических решений, в том числе технологии интернета вещей, поэтому мы умело находим новые эффективные решения задач, которые можно сделать сегодня удаленно, с помощью интернета. Уверен, что москвичи с удовольствием будут пользоваться возможностью передавать данные потребления электроэнергии через нашу сеть, а мы планируем и дальше разрабатывать, и внедрять IоT-решения для жителей столицы и городских структур», — сказал Дмитрий Зиненок, директор департамента развития МГТС.