В МТС объявили о завершении строительства резервной станции спутниковой связи

МТС, российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, объявил о завершении строительства резервной станции спутниковой связи для обеспечения бесперебойного сигнала.

Использование станции в Казани гарантирует бесперебойное предоставление услуг спутникового телевещания для абонентов спутникового ТВ МТС по всей России вне зависимости от погоды, проведения профилактических работ и исключает возможность аварийного отключения, отмечают в компании. Новая станция – второй собственный телепорт компании МТС, географически разнесенный с основной наземной станцией спутниковой связи МТС, расположенной в Москве.

«Мы рады отметить постоянно возрастающую роль МТС в телевизионной отрасли. Компания активно участвовала в обеспечении населения оборудованием и услугами в рамках перехода на цифровое вещание и прилагает усилия к тому, чтобы обеспечивать своих абонентов качественными сервисами. Сооружение телепорта в Казани – еще одно подтверждение этого. Теперь МТС активно расширяет влияние и становится одним из ключевых игроков в области телевещания в России», – сказал заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин.

«Запуск нового телепорта позволяет нам гарантировано исключить влияние на трансляцию тех факторов, которыми мы не можем управлять, например, погодных условий, и обеспечить абонентам бесперебойные трансляции. Мы последовательно совершенствуем наши технические сервисы, которые позволяют абонентам получать трансляции каналов в высоком качестве, – отметил открытие станции генеральный директор спутникового ТВ МТС Алексей Иванов. – Мы единственный оператор в России, имеющий собственный резервный телепорт и собственные транспортные каналы между головной станцией и телепортами. Это дает нам возможность сократить издержки на предоставление услуг и обеспечить нашим клиентам качественное вещание по максимально доступной цене».

«МТС в Татарстане часто становится образцом новых технических внедрений, новых практик, активно участвует в программе цифровизации республики и имеет опыт реализации первого в России комплексного пилотного решения «умного города» в сфере ЖКХ на территории города Арск, – отметил министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан Айрат Хайруллин. – Казань была выбрана местом сооружения телепорта именно потому, что здесь у компании есть квалифицированные инженеры, которые смогут качественно обслуживать этот сложный технический объект. Мы это приветствуем, так как Республика получает новые рабочие места для специалистов высокого уровня».

Наземная станция спутниковой связи МТС в Казани построена на базе современного оборудование ведущих мировых производителей. Оборудование станции включает в себя усилители мощности CPI на 750 Вт, антенну диаметром 9,3 м системы Vertex, системы резервирования, автоматического позиционирования и антиобледенения, систему модуляции Newtec.