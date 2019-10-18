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В МТС объявили о запуске скоростного интернета на паромной переправе в Стрежевом

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Российский оператор сотовой связи МТС объявил о запуске высокоскоростного интернета и улучшении голосовой связи на паромной переправе «Стрежевой». Оператор запустил связь третьего поколения на переправе, которая является во время навигации основным способом доставки людей и техники из столицы томских нефтяников на месторождения и вахтовые поселки Александровского района.

Оборудование поддерживает технологию LTE-ready, что обеспечит быстрый запуск новых услуг на базе связи четвертого поколения. Проект реализован в рамках программы МТС по цифровизации региона и развитию инфраструктуры связи в отдаленных районах Томской области. Отсутствие мостов через Обь и автомобильных дорог на большей части северной территории Томской области делает переправу в Стрежевом логистически важным для района транспортным узлом для перевоза людей, а также доставки автотранспорта и спецтехники до мест эксплуатации с апреля по ноябрь. Ежедневно по ней переправляются на работу и обратно стрежевчане, в основном сотрудники нефтедобывающих компаний региона – в Александровское и на месторождения Пионерный, Малореченское, Хвойное, Игольско-Таловое, Новый Васюган и другие.

Скоростной интернет доступен вдоль всей переправы через Обь и прилегающей к ней береговой линии. Базовые станции установлены на антенно-мачтовом сооружении высотой 40 м, расположенном на возвышенности на высоте до 100 м над уровнем речного русла. Устойчивую связь обеспечивают мультистандартные базовые станции, которые поддерживают возможность работы в сотовых сетях 2G/3G и технологии LTE-ready, узконаправленные антенны работают на расстояние до 30 км.

Теперь нефтяники и жители Стрежевого во время ожидания парома и в течение поездки могут комфортно смотреть онлайн фильмы, трансляции спортивных мероприятий, слушать музыку в высоком качестве, играть в онлайн игры, а также общаться с близкими, обмениваться «тяжелым» контентом в соцсетях и многое другое.

«Скоростной мобильный интернет сегодня – услуга первой необходимости, даже более востребованная, чем голосовая связь. Мы понимаем важность обеспечения инфраструктурой северных территорий Томской области, в первую очередь, основных логистических трасс "нефтянки". Надежная связь и бесперебойная передача данных на стратегически важном для Стрежевого маршрута позволит людям быть всегда онлайн, не выпадать из информационного и цифрового пространства. Скоростной интернет позволит использовать современные цифровые решения и организовать вдоль трассы, идущей через переправу, мониторинг перемещения транспорта в режиме реального времени, что повысит безопасность движения и ускорит реализацию потенциала нефтяного района», – отметила директор филиала МТС в Томской области Марина Фещенко.

МТС с начала 2019 г. увеличила на 10% число базовых станций в регионе. Сегодня мобильный интернет на скоростях 3G и LTE доступен более чем 90% населения Томской области.

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