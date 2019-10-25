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МТС обеспечила контроль за бесперебойной работой пензенских электросетей

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МТС, российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, обеспечил круглосуточный мониторинг состояния линий электропередач компании «Пензаэнерго». Это позволило значительно сократить время устранения обрывов в результате аварий и оптимизировать режим работы выездных сотрудников.

Более 4,5 тыс. умных приборов учета электроэнергии с SIM-картами МТС установлены на высоковольтных проводах, обеспечивающих электроэнергией крупные предприятия и ряд населенных пунктов Пензенской области. Оборудование в режиме реального времени контролирует уровень напряжения в сети и показатели качества поставляемой электроэнергии. В случае изменения показателей ремонтные бригады могут выезжать сразу на место предполагаемой аварии, не тратя время на объезд большой территории при поиске проблемного участка сети. Кроме того, оснащенные SIM-картами устройства ведут более точный учет потребленных энергоресурсов, что позволяет повысить прозрачность расчетов с конечными потребителями и вовремя обнаружить попытки мошенничества.

«Технологии на базе интернета вещей – универсальное решение практически для любого направления бизнеса. С их помощью можно контролировать выездных сотрудников, мониторить любое удаленное производство, обеспечивать надежное хранение урожая, следить за маршрутами и техническим состоянием служебного транспорта. Интернет вещей можно назвать фундаментом цифровизации любого предприятия, и судя по тому, что спрос на эту услугу среди наших пензенских клиентов вырос за последний год почти в три раза, пензенский бизнес к цифровизации уже готов», – сказал директор МТС в Пензенской области Павел Плясенко.

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