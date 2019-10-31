Beeline Uzbekistan и «Инфосистемы джет» раскрыли кейс многолетнего аутсорсингового контракта

Beeline Uzbekistan сообщил подробности контракта на комплексный аутсорсинг, услуги которого уже более 12 лет оказываются «Инфосистемы джет». В рамках договора специалисты ИТ-компании проводят ежегодное планирование мощностей, а также консультируют Beeline Uzbekistan в области построения непрерывности бизнеса.

В рамках проекта оператор передал на обслуживание ИТ-инфраструктуру для бизнес-критичных систем: биллинга, отчетности, мониторинга, CRM и др. Процент разрешения инцидентов (SLA) для них составляет не менее 99,99%. Кроме того, «Инфосистемы джет» поставляет для оператора и интегрирует новое оборудование в дата-центры и обеспечивает своевременное резервирование данных.

На обслуживание передано более 300 единиц оборудования в двух дата-центрах, обеспечивающих работу Beeline на территории Узбекистана. Круглосуточной поддержкой обеспечены программно-аппаратные комплексы СХД Hitachi Vantara и Brocade, система резервирования IBM, ПО для резервного копирования Veritas NetBackup и Veritas Infoscale. Максимальное время восстановления работоспособности оборудования — четыре часа.

Для эффективного технического «перевооружения» дата-центров эксперты «Инфосистемы джет» проводят ежегодное планирование вычислительных мощностей. На основе собираемых данных по эксплуатации ИТ-инфраструктуры и планов по расширению бизнеса специалисты ИТ-компании предлагают оптимальную стратегию развития ИТ-инфраструктуры на следующий год. Такой подход обеспечивает бесперебойную работу бизнес-критичных систем оператора.

«Мы практикуем умное планирование своей инфраструктуры, увеличивая мощности сети в первую очередь там, где видим пик потребления услуг, а также в регионах, где планируем расширяться. Для мобильного оператора очень важно отслеживать объем ресурсов, которыми пользуются клиенты. Отталкиваясь от этих данных, мы понимаем, как нам обеспечить бесперебойное обслуживание своих абонентов с учетом роста и развития. Такой подход дает возможность грамотно инвестировать в те вычислительные мощности и хранилища, которые действительно требуются бизнесу с учетом непрерывно меняющейся рыночной конъюнктуры», — отметил директор по информационным технологиям Beeline Uzbekistan Евгений Когай.

Помимо этого, «Инфосистемы джет» будут оказывать услуги по обеспечению непрерывности бизнеса Beeline Uzbekistan. Для этого специалисты компании начали процесс экспертизы бизнес-процесса (BIA) по приему платежей как одного из ключевых в работе оператора. В его рамках будут проанализированы требования по доступности ИТ-систем, обеспечивающих работоспособность биллинга, сформированы оптимальные RTO (recovery time objective, время, необходимое для восстановления ИТ-ресурсов после сбоя) и RPO (recovery point objective, время максимально допустимых потерь данных до момента возникновения сбоя) и предложена дорожная карта по достижению целевого состояния катастрофоустойчивости ИТ-инфраструктуры и соответствующих бизнес-приложений.

«С 2006 г. как лидер в области ИТ-аутсорсинга мы не только предоставляем для заказчика качественный сервис, но и следуем за его бизнес-потребностями. С помощью комплексного аутсорсинга, включающего в себя модернизацию в соответствии с реальной нагрузкой на системы, мы обеспечиваем рост инфраструктуры вместе с планами бизнеса. Помимо этого, специалисты находят возможные зоны роста, проработав которые оператор обеспечит максимальную бесперебойность работы в любых условиях», — отметил Роман Егорченков, директор по развитию бизнеса в странах СНГ компании «Инфосистемы джет».