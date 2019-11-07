Aruba представила универсальную линейку коммутаторов для корпоративных сетей, филиалов и ЦОДов

Aruba, компания Hewlett Packard Enterprise, представила обновленные версии коммутаторов и программного обеспечения, отвечающие потребностям современной корпоративной сети и центров обработки данных (ЦОД).

Линейка коммутаторов Aruba CX теперь включает коммутаторы фиксированной конфигурации Aruba CX 6300, базовые коммутаторы модульного доступа и агрегации серии CX 6400. В представленных устройствах реализованы последние достижения операционной системы Aruba OS-CX (AOS-CX). С новой линейкой специалисты получат единую простую и универсальную коммутационную платформу, которая позволит значительно улучшить бизнес-процессы в компании.

Aruba – компания, предлагающая единую коммутационную платформу, которая работает под управлением современной операционной системы AOS-CX, как в корпоративных сетях, так и в ЦОДе. Решение охватывает пространство от границы до ядра сети и сетей ЦОДа. Дополнительную оптимизацию этой уникальной платформы с характеристиками Cloud Native, обеспечивает мощное ядро Aruba Network Analytics Engine (NAE). Его встроенные средства аналитики и автоматизации помогают упростить управление, ускорить устранение неисправностей, связанных с работой приложений, и решить распространенные проблемы сетей.

«Основу современной архитектуры от границы сети до облака должна составлять автоматизация на базе искусственного интеллекта. Для полноценного использования этих технологий также необходима "умная" инфраструктура, — сказал Керти Мелкоте (Keerti Melkote), президент и основатель Aruba, компании Hewlett Packard Enterprise. — Мы считаем, что искусственный интеллект является ключом к анализу данных и к практическому пониманию сети, а также к автоматизации с поддержкой масштабирования. Это позволит быстрее находить и устранять неисправности, а также заблаговременно решать наиболее актуальные задачи. Наше видение будущего – это архитектура Cloud Native, оптимизированная для работы в облаке, которая обеспечивает реальную гибкость и новые цифровые возможности. И наши новые решения — важный шаг в этом направлении».

Aruba CX 6300 — семейство коммутаторов с поддержкой стекирования на основе технологии Virtual Switching Framework (VSF) до 10 виртуальных устройств. Эти коммутаторы имеют встроенные порты восходящих соединений (Uplink) 10/25/50 Гбит для обеспечения пропускной способности, отвечающей потребностям сегодняшнего и завтрашнего дня. Модульные коммутаторы Aruba серии CX 6400 доступны в двух исполнениях: шасси с пятью и 10 слотами. Неблокирующая коммутационная матрица поддерживает конфигурации как с гигабитным POE-доступом, так и с портами до 100G, благодаря чему заказчики могут выполнить стандартизацию сети по всему предприятию на базе одной платформы, включая гибридные варианты применения.

AOS-CX 10.4 – новая версия операционной системы AOS-CX предлагает расширение функциональности, демонстрируя отличительные особенности AOS-CX на уровне доступа. К ним относятся Aruba Dynamic Segmentation для обеспечения безопасности и политик в проводных и беспроводных сетях для каждого пользователя и устройства IoT, Ethernet VPN (EVPN) over VxLAN для простых и безопасных подключений к ЦОДу предприятия, а также автоматические обновления Virtual Switching Extension (VSX) без простоев во время циклов обслуживания.

Aruba NetEdit 2.0 с движком Network Analytics Engine – существенно улучшенная версия Aruba NetEdit для конфигурирования коммутаторов теперь интегрируется с Aruba Network Analytics Engine. После обновления автоматизация и мониторинг станут доступны на всех коммутаторах, а сетевые специалисты получат централизованный контроль. Это упростит выполнение таких задач, как внесение изменений в конфигурации и мониторинг неисправностей, а также позволит сократить продолжительность технического обслуживания с нескольких дней до нескольких минут.