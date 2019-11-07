Tele2 обеспечила московские власти связью LTE-450

Tele2 представила услуги связи в стандарте LTE на частоте 450 МГц органам исполнительной власти города Москвы и их подведомственным организациям. Особенности стандарта позволяют обеспечить спецпотребителям приоритетный доступ в сети Tele2.

В рамках сотрудничества с департаментом информационных технологий (ДИТ) Москвы Tele2 оснастила абонентские терминалы для оперативной служебной радиосвязи SIM-картами. Обслуживание на сети LTE-450 (бренд Skylink) позволяет обеспечивать передачу данных на максимальной скорости и стабильную голосовую связь в часы наибольшей нагрузки. Tele2 взяла на себя все работы по настройке оборудования и обучению пользователей. Компания также предоставляет услуги по организации автоматизированных рабочих мест диспетчера.

Tele2 – единственный сотовый оператор в России, который оказывает услуги скоростного интернета на базе LTE-450. Ключевые преимущества технологии – качественное покрытие, бесшовное соединение и высокая пропускная способность, что позволяет избегать перегрузок сети даже в местах массовых скоплений. Радиус действия базовой станции, работающей в диапазоне 450 МГц, достигает 20 км. Это в 5-6 раз превышает возможности оборудования, поддерживающего стандарт LTE на частотах 2600 МГц.

Tele2 продолжает развивать проекты с использованием сети LTE-450. Ранее на базе технологии Tele2 подключила к скоростному интернету фельдшерско-акушерские пункты в удаленных районах Подмосковья и сельской местности. В начале года Tele2 обеспечила подключение свыше 640 точек оповещения о чрезвычайных ситуациях в Москве (всего более трети точек). Развертывание систем в стандарте LTE-450 позволяет сократить сроки работ и освобождает город от проводных линий связи.

В рамках программы «Цифровая экономика Российской Федерации» поставлена задача создать к концу 2021 года сеть LTE-450 для нужд спецпотребителей.

Антон Кондратов, коммерческий директор макрорегиона «Москва» Tele2, отметил: «За четыре года работы в Москве Tele2 неоднократно содействовала инициативам правительства по развитию современной системы коммуникации в городской среде. Так, благодаря развитию LTE-450 нам удалось создать базу высокотехнологичных проектов, направленных на построение безопасной и надежной инфраструктуры в столичном регионе. Работа на базе стандарта LTE-450 позволяет предоставить высокоскоростной интернет там, где раньше это было невозможно. Мы планируем и дальше развивать LTE-450, гарантируя заказчикам бесперебойную связь даже при пиковых нагрузках».