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ZTE и China Mobile совместно внедряют комплексную сегментацию сетей 5G и услуги MEC

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ZTE Corporation, международный поставщик телекоммуникационных услуг, корпоративных и потребительских технологических решений для мобильного интернета, и филиал China Mobile в провинции Гуандун начали предоставлять услуги по сегментированию сети с использованием MEC (мульти-сервисные периферийные вычисления) для B2B2C-направлений. Предоставление новых услуг способствует продвижению новых бизнес-моделей и отраслевых инноваций в области 5G, создавая взаимовыгодную экосистему 5G. Совместно с другими отраслевыми партнерами ZTE и филиал China Mobile в Гуандуне развернули комплексные операционные системы сегментирования, используя решение MEC, чтобы предоставить отраслевым клиентам поддержку на пути цифровой трансформации.

Данное решение поддерживает и отвечает требованиям цифровой трансформации отраслевых приложений посредством подписки на возможность сегментирования в операционной системе сегментирования. Решение сопряжено с передовыми технологиями MEC, такими как локальное программное/аппаратное ускорение, визуальное представление видеоданных на основе искусственного интеллекта, высокопроизводительное распределение маршрутов L3-L7 и демонстрация функциональных возможностей.

Цель предоставления данных услуг заключается в изучении и проверке ключевых технологий, таких как метод планирования услуг MEC, четырехуровневая архитектура развертывания и аппаратная архитектура. Кроме того, при сегментировании сети используется сквозная коммуникация, которая собирает данные о возможностях планирования и построения сетевого сегментирования и MEC.

В дополнение к этому, в решении развернуты такие приложения, как облачные игры, видео в реальном времени и видео по запросу, сеть доставки контента и интеллектуальная логистика и др. Способность сегментирования сети + MEC гарантировать качество обслуживания также проверяется и подтверждается в процессе предоставления данных услуг. Более того, демонстрация возможностей на стороне пользователя может помочь в интеграции вертикальных отраслевых приложений и сети 5G.

С помощью сквозных сетевых сегментов MEC B2B2C, демонстрации возможностей операционной системы сегментирования и динамической подписи на стороне пользователя, а также многочисленных режимов построения и взаимодействия MEC, система поддерживает гибкую модель поставки, управление сетью и периферийными вычислениями для пользователей вертикальных отраслей, обеспечивая гибкий режим загрузки и содействуя быстрым инновациям бизнес-моделей.

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