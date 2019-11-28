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«ИКС Холдинг» вышел на рынок Казахстана

Телеком ИТ в госсекторе Big Data

«ИКС Холдинг» объявил о создании в партнерстве с казахстанскими компаниями CyberSystems и CyberGate совместного предприятия «ИКС Холдинг Казахстан» (ICS Holding Qazaqstan). Презентация компании состоялась в столице Республики Нур-Султане 28 ноября 2019 г.

Кроме этого, холдинг подписал два стратегически важных меморандума о сотрудничестве и совместной деятельности с группой компаний «Казахтелеком» и национальным инфокоммуникационным холдингом «Зерде».

Согласно подписанным документам, стороны намерены установить стратегические отношения и объединить накопленный опыт по обработке, хранению, структурированию и анализу больших данных с целью развития цифровой экономики Казахстана. Ожидается, что совместная деятельность будет способствовать цифровой трансформации государственного и банковского секторов, крупных предприятий, повысит уровень безопасности населения и окажет поддержку в развитии ИТ-талантов в стране.

«Отдельные наши компании уже давно и успешно работают в странах Африки, Ближнего Востока и Центральной Азии, однако сейчас мы консолидируем активы и способствуем выстраиванию между ними продуктивных коллабораций, — сказал вице-президент "ИКС Холдинга" Эмин Антонян, — Казахстан стал первой страной, где "ИКС Холдинг" в лице новой компании "ИКС Холдинг Казахстан" будет представлен единой экосистемой. Мы будем рады в сотрудничестве с казахстанскими партнерами предложить компаниям высокотехнологичные продукты и решения, обменяться накопленным опытом и экспертизой. Подписание меморандумов о сотрудничестве и совместной деятельности с лидером рынка «Казахтелекомом» и холдингом «Зерде» ляжет в основу долгосрочного сотрудничества в области ИТ на казахстанском рынке».

По словам председателя правления «Казахтелекома» Куанышбека Есекеева, являясь крупнейшим провайдером цифровых услуг в Казахстане, компания работает над централизацией данных для упрощения процедур и создания новых бизнесов, таких как хранение и обработка данных, LoRa, «умный дом», блокчейн, Е-commerce и т.д.

«"Казахтелеком" располагает всеми возможностями в сфере Big Data — наличием инфраструктуры, передачей фискальных данных с контрольно-кассовых машин, сегментацией клиентской базы по фиксированным и мобильным абонентам, а также информацией о перемещении клиентов. Мы анализируем данные и выявляем профили абонентов, чтобы предоставить наиболее релевантные предложения каждому клиенту», — отметил Куанышбек Есекеев.

«ИКС Холдинг Казахстан» будет продвигать на местном рынке решения и продукты всех компаний экосистемы «ИКС Холдинга». Совместное предприятие возглавил Данияр Тойчибеков, ранее занимавший посты директора по развитию бизнеса «АСиВ» и коммерческого директора VK Project.

«Главной задачей центрального офиса "ИКС Холдинг Казахстан" станет разработка и локализация продуктов компаний холдинга, создание отечественного центра компетенций, а также сети филиалов в основных промышленных центрах Республики Казахстан. В первой половине 2020 г. мы планируем открыть офис в Алматы. Обсуждается возможность представительства в Атырау, — отметил генеральный директор «ИКС Холдинг Казахстан» Данияр Тойчибеков.

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