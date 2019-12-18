Tele2 запустила тариф с безлимитом для планшетов

Tele2 запустила новый тарифный план с безлимитным интернетом для владельцев планшетов. Они получают неограниченный трафик на скорости, которая позволяет смотреть видео в HD-качестве, пользоваться музыкальными сервисами и играть в мобильные игры онлайн. Стоимость тарифа «Планшет онлайн HD» на 10-30% ниже абонентской платы по классическому «Безлимиту».

Новый тарифный план «Планшет онлайн HD» предназначен для тех, кто активно пользуется стриминговыми сервисами и предпочитает высокое качество видео. Безлимитный интернет на скорости до 4 Мбит/с позволяет владельцам планшетов слушать музыку онлайн, совершать видеозвонки с большим числом участников и общаться в мессенджерах и социальных сетях.

Тариф уже доступен в десяти регионах России, включая Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Ежемесячная абонентская плата в зависимости от региона составляет 350-550 рублей, что дешевле стандартного «Безлимита» на 10-30%.

Пользователи тарифа «Планшет онлайн HD» также получают возможность подключить контентные услуги по льготной цене. Так, абоненты могут бесплатно две недели пользоваться сервисом Tele2 TV, оформить подписку на «Звук» по цене 99 руб. в месяц (против 9,5 руб. в день) или онлайн-кинотеатр Amediateka всего за 149 руб. в месяц (против стандартной подписки сервиса 599 руб.). Тариф ориентирован на услуги передачи данных и не включает пакет минут. При этом он предусматривает возможность делиться с другими пользователями интернет-трафиком объемом до 20 Гб в месяц.

Тариф доступен всем действующим и новым абонентам Tele2 в приложении «Мой Tele2» или личном кабинете. Помимо Санкт-Петербурга, на этапе пилота «Планшет онлайн HD» можно подключить в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Барнауле, Ижевске, Иркутске, Твери, Саранске, Улан-Удэ и Ульяновске.