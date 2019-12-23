«Мегафон» и Booking.com предложат бесплатный роуминг в 130 странах мира

«Мегафон» и Booking.com заключили соглашение, чтобы предложить своим клиентам бесплатный роуминг в 130 странах мира. Абоненты российского оператора смогут бесплатно общаться и пользоваться интернетом в путешествиях.

«Мегафон» – единственный российский оператор, заключивший такое соглашение с крупнейшей международной площадкой по бронированию отелей.

Услуга для абонентов «Мегафона» будет работать через специальный лендинг на booking.com. Чтобы ей воспользоваться, достаточно забронировать и оплатить отель, указав номер телефона, который будет использоваться в поездке.

В каждый день бронирования отеля абоненту будет доступен целый час бесплатного общения и 1 ГБ интернета. К долгосрочному проекту «Мегафона» уже подключено около 1 млн отелей из более чем 130 стран мира.

«Мы запускаем это партнерство накануне новогодних праздников, когда многие наши абоненты отправляются в отпуск. Новогодние праздники – особое время, когда быть на связи с родными и близкими - главная ценность для каждого. В среднем в роуминге россияне тратят около трех минут в день на вызовы. Мы же хотим, чтобы наши абоненты путешествовали в удовольствие и чувствовали себя как дома, не испытывая ограничений в общении», – сказал коммерческий директор «Мегафона» Влад Вольфсон.

«Мы рады в партнерстве с «Мегафон» сделать это уникальное предложение для путешественников, которое позволит им постоянно оставаться на связи во время поездок, — отметил Рипси Банкуриан, вице-президент Booking.com по партнерствам. – Устранение любых неудобств из клиентского опыта – одна из основных целей Booking.com. Благодаря этому взаимовыгодному сотрудничеству мы поможем еще большему количеству клиентов найти идеальные объекты размещения, а также предоставим им доступ к новым преимуществам, которые улучшат их путешествия в целом».