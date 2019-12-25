«ЭР-телеком» купил крупного оператора домофонных услуг

«ЭР-телеком холдинг» (ТМ «Дом.ru телемир»), российский оператор фиксированной связи, объявил завершении сделки по приобретению у муниципалитета Липецка 100% акций «Бином-ТВ», ведущего оператора области, обслуживающего домофоны и системы коллективного приема телевидения.

«Бином-ТВ» работает в Липецке с 1997 г. Компания установила домофоны в 2 тыс. подъездов и обслуживает системы коллективного приема телевидения в половине квартир города, устанавливает системы видеонаблюдения и пожарной сигнализации.

В результате сделки объединенная компания укрепит позиции на рынке домофонных услуг, а также увеличит долю на рынке КТВ в сегменте b2c. Операторы объединят свои ресурсы для предоставления клиентского сервиса, а также телекоммуникационных услуг и решений, которые будут доступны клиентам обеих компаний. В 2020 г. компания модернизирует домофонную сеть «Бином-ТВ» в 400 подъездах, заменив устаревшие панели на умные IP-домофоны. Новые технологии позволят открывать двери и наблюдать за обстановкой на улице через приложение в смартфоне «Умный дом.ru» из любой точки планеты, где есть интернет.

«Приобретение "Бином-ТВ" соответствует нашей стратегии долгосрочного роста. Новый актив позволит "ЭР-телекому" укрепить позиции на региональном рынке и расширит возможности для предоставления высококачественных услуг нашим клиентам», – сказал Андрей Кузяев, президент «ЭР-телеком холдинга».