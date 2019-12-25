Смартфоны Oppo поступили в продажу в розничные сети «Мегафона»

Смартфоны Oppo поступили в продажу в салоны «Мегафона», расположенные в Москве и Московской области, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Одновременно стартуют продажи смартфонов в интернет-магазине «Мегафона» в этих же регионах.

В преддверии новогодних праздников покупателям будут доступны шесть моделей смартфонов: Reno2, Reno2 Z, A9 2020, A5 2020, A5S и A1K.

В начале января 2020 г. география продаж будет существенно расширена: смартфоны Oppo можно будет приобрести в 600 салонах «Мегафона» и во всех регионах присутствия интернет-магазина оператора.

Для смартфонов Oppo в сети «Мегафон» будет доступен трейд-ин, при котором стоимость сданного старого смартфона учитывается при приобретении нового, а также рассрочка на покупку на срок от восьми до 24 месяцев.

«Благодаря сотрудничеству с "Мегафоном" мы сделали самые популярные смартфоны Oppo еще доступнее, включая инновационные Reno2 и Reno2 Z, недавно появившиеся на рынке России, – сказал Аркадий Граф, директор по развитию бизнеса компании Oppo в России. – "Мегафон" обладает развитой сетью салонов на всей территории России, предлагая качественные современные гаджеты, поэтому появление в линейке компании смартфонов Oppo – это еще один шаг навстречу клиентам. Для Oppo наличие такого сильного партнера как "Мегафон" означает рост продаж. И Oppo, и "Мегафон" делают ставку на цифровизацию и прорывные технологии, так что мы надеемся на расширение и углубление сотрудничества в будущем».

Камерофоны серии Reno2 работают под управлением ColorOS 6.1 на базе Android 9.0. Оболочка обладает интуитивно понятным дизайном и позволяет управлять смартфоном одной рукой.

Среди особенностей смартфонов Reno2 и Reno2 Z – современные интеллектуальные функции, инновационные технологии камеры и уникальный дизайн. Смартфон Reno2 обладает четырехмодульной системой камер: основная камера 48 Мп с объективом высокой четкости, телеобъектив 13 Мп, монохромная камера 2 Мп и широкоугольная камера 8 Мп. Смартфон Reno2 Z оснащен основной камерой на 48 Мп, широкоугольной камерой на 8 Мп, монохромной камерой на 2 Мп и портретным модулем на 2 Мп.

Также в серии Reno2 используются пятикратный гибридный и 20-кратный цифровой зум, технология совмещения изображений, обеспечивающая плавное увеличение при зумировании и режим стабилизации видео Ultra-Steady.

Линейка A 2020 была представлена в начале осени 2019 г. В нее включены модели Oppo A9 2020 и Oppo A5 2020.

Смартфоны Oppo A5s и A1k появились на российском рынке в конце весны этого года. Обе модели выполнены с учетом последних трендов в дизайне и обладают мощными аккумуляторами, процессорами MTK последних поколений, 8 Мп фронтальной и 13+3 Мп основной камерами.