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«Ростелеком» назначил Citi банком-депозитарием по ADR-программе

Бизнес Финансовые результаты Телеком

«Ростелеком», российский провайдер цифровых услуг и решений, объявил о том, что Citi (через Citibank N.A.) назначен банком-депозитарием по программе американских депозитарных расписок (ADR).

Американские депозитарные акции «Ростелекома» (ADS) торгуются на Лондонской фондовой бирже под символом RKMD и на рынке OTCQX под символом ROSYY. Каждая ADS представляет шесть обыкновенных акций компании. Обыкновенные акции «Ростелекома», лежащие в основе ADS, котируются и торгуются на Московской фондовой бирже под символом RTKM (а также привилегированные акции под символом RTKMP).

Сергей Анохин, старший вице-президент – финансовый директор «Ростелекома» сказал: «Мы рассчитываем на благотворное сотрудничество с Citi и планируем расширять охват инвесторской базы и укреплять отношения с нашими инвесторами, опираясь на глобальный опыт Citi в области акционерного капитала и их обширную клиентскую сеть».

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