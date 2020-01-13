«Стэп лоджик» модернизировал Wi-Fi-инфраструктуру на объектах «Coca-Cola HBC Россия» и «Мултон»

«Стэп лоджик» завершил работы по модернизации беспроводной сетевой инфраструктуры «Coca-Cola HBC Россия». Проект был реализован на базе решений Cisco и охватил территориально-распределенные производственные, складские объекты и офисы заказчика. В результате значительно повысилась надежность беспроводной инфраструктуры, обеспечивающей функционирование ключевых бизнес-систем и сервисов компании.

В рамках стратегии развития бизнеса «Coca-Cola HBC Россия» реализует ряд проектов по оптимизации и цифровизации бизнес- и производственных процессов. Работы по комплексной модернизации Wi-Fi-инфраструктуры «Coca-Cola HBC Россия» и сокового подразделения «Мултон» проводила компания «Стэп лоджик». Технические специалисты компании на базе новейшего сетевого оборудования Cisco модернизировали беспроводную сеть, значительно увеличили зону покрытия Wi-Fi на складских и производственных площадках, а также спроектировали сеть в офисных помещениях «Coca-Cola HBC Россия».

На этапе модернизации беспроводной сети для работы системы управления складом (Warehouse Management System) специалисты интегратора выполнили монтаж, физическую замену оборудования, радиоразведку полученной зоны покрытия. Было организовано около 150 точек доступа, установлено 35 коммутаторов. Работы осуществлялись на складских площадках пяти заводов «Coca-Cola HBC Россия» и «Мултон», расположенных в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ростовской области. Для оперативного контроля запуска нового оборудования и минимизации времени простоев на сети и в функционировании склада все работы выполнялись в строго определенные, согласованные и минимальные интервалы времени.

В связи с запуском системы управления технологическим процессом (Batch Management) следующим этапом работ стало проектирование и увеличение зоны покрытия сети Wi-Fi на производственных объектах заказчика в Москве и Ростове-на-Дону. С помощью данной системы производится наблюдение за технологическим процессом, отгрузка и учет произведенной продукции. Специалисты «Стэп лоджик» провели замену точек доступа и коммутаторов. Проект выполнен с учетом обеспечения 100% резервирования покрытия беспроводной сети за счет реализации двух контуров точек доступа в рамках единой сети, дополнительно обеспечено резервирование оптических линий между существующими центрами коммутации.

Кроме того, команда «Стэп лоджик» осуществила проектирование беспроводной сети для наиболее крупных офисных помещений заказчика в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростовской области, Самаре, Владивостоке. Технические специалисты интегратора зафиксировали на объектах текущую ситуацию по покрытию и размещению точек доступа Wi-Fi, выполнили проектирование достаточного покрытия сети на основе комплексного радиочастотного планирования: моделирования покрытия и радио обследования на объектах. В результате заказчику был выдан список рекомендаций по изменению текущих мест и способов установок точек доступа, а также по добавлению новых точек с учетом технических характеристик нового оборудования.

«На сетевой инфраструктуре завязаны как производственные процессы, так и работа всего бэк-офиса нашей компании. Поэтому мы ищем и используем лучшие на рынке решения и предъявляем высокие требования к надежности и отказоустойчивости сети. С учетом развития производства и внедрения новой системы управления технологическим процессом мы приняли решение провести комплексную модернизацию Wi-Fi. Результаты проекта говорят сами за себя: надежность работы сети на производственных площадках, складах значительно возросла», – сказал Виталий Сенаторов, менеджер по операционной поддержке ИТ «Coca-Cola HBC Россия».

«Все работы по модернизации сетей Wi-Fi на объектах проводились на действующих производственных и складских площадках. Поэтому необходимо было сохранить непрерывность процессов и соблюдать все требования заказчика по обеспечению охраны труда и производственной безопасности. Уверен, что модернизированная сеть послужит надежным фундаментом для увеличения производственных мощностей и развития бизнеса "Coca-Cola HBC Россия"», – сказал Максим Пикулин, директор департамента сетевых решений «Стэп лоджик».