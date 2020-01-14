Tele2 обеспечил бесплатным Wi-Fi горнолыжные курорты Ленобласти

Tele2, российский оператор мобильной связи, развернул сеть Wi-Fi на популярных горнолыжных курортах «Красное озеро» и «Снежный», которые расположены в 80-90 км от Санкт-Петербурга. Бесплатной сетью Wi-Fi могут воспользоваться все желающие. При этом абонентам Tele2 доступен мобильный интернет на скорости 4G, благодаря чему можно вести прямые трансляции и оперативно выкладывать фото в соцсети.

В декабре в поддержку качественной связи на горнолыжных склонах Tele2 завершила проект с инфлюенсерами Петербурга: фотографы, путешественники, спортсмены рассказали пользователям социальных сетей, как они увлеклись зимними видами спорта, чем отличаются склоны в Ленобласти и как поставить на горные лыжи ребенка.

Поводом к запуску имиджевой кампании стала реализация крупного инвестиционного проекта в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Tele2 расширила зону покрытия сети во всех районах области. Оператор модернизировал действующие базовые станции 4G, расширив их пропускную способность, а также обеспечил технологией 4G все базовые станции Tele2 в регионе. В результате мобильный интернет стал быстрее.

Максим Иконников, коммерческий директор макрорегиона «Северо-Запад» Tele2, сказал: «Мы постоянно развиваем и модернизируем сеть Tele2 как в городе, так и в Ленобласти. В прошлом году на основании больших данных мы проанализировали активность абонентов на популярных горнолыжных курортах и выяснили, что потребление трафика у петербургских абонентов увеличилось почти в девять раз. Поэтому мы уделили особо внимание модным курортам для зимнего отдыха, чтобы поддержать стиль жизни наших абонентов отличным интернетом».