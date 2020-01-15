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Телефония Mango Office интегрирована с Saleforce

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Инструментарий виртуальной АТС Mango Office теперь можно использовать на CRM-платформе Salesforce в качестве интегрированного решения для работы с телефонными звонками.

Интеграционный пакет Mango Office для Salesforce разработали совместно — партнер Salesforce на территории России компания Softline и владеющий сервисом телефонии для бизнеса Mango Office оператор «Манго телеком».

После подключения телефонии в интерфейсе операторской консоли (Operator Console) доступны звонки в один клик по контактам, сохраненным в клиентских карточках, а также средства автоматизации массовых обзвонов — по базам интересов (Lead), контактов (Contacts) и организаций (Accounts). В интерфейсе консоли продавца (Telesales Console) к этому добавляется возможность проводить обзвоны по маркетинговым кампаниям (Campaign) с поддержкой их механик.

Принимая звонок через Mango Office, Salesforce выводит на экран карточку клиента. При этом на уровне виртуальной АТС реализованы «групповые входящие звонки» — когда вызов одновременно направляется всем свободным операторам до момента, пока не будет принят кем-то из них, что ускоряет обработку обращений. Пропущенные звонки CRM фиксирует, информация по ним вносится в базу. Интеграция поддерживает работу и с отчетами Salesforce.

«Российские пользователи этой CRM — средние и крупные компании, которые активно развивают продажи и сервис, потребляют значительный объем услуг связи, заинтересованы в надежных и технологичных коммуникационных инструментах, открыты для внедрения облачных решений. Иными словами, ключевая клиентская аудитория «Манго Телеком», для которой и создаются наши продукты», — сказала менеджер по продуктовому маркетингу оператора Юлия Федорович.

«Каждое внедрение Salesforce уникально, учитывает многочисленные особенности бизнеса заказчика и модели его взаимодействия с потребителями. Естественно, мы учли возможный запрос на кастомизацию коммуникационного инвентаря сверх базовых функций интеграции и готовы предложить такую конфигурацию инструментов CRM и телефонии, которая будет наилучшим образом решать необходимые задачи», — сказал руководитель направления Salesforce в Softline Михаил Свиридов.

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