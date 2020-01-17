Безопасность
Исследование: киберугроза еще никогда не была так высока
ИТ-бизнес
Михаил Родионов, Fortinet: ИБ-рынок эволюционирует из-за роста количества угроз
Интеграция
В чем преимущество SSD перед HDD и какие технологии доступны на данный момент?

Спецпроекты

Danycom.mobile заменит SIM-карту в любой точке России

Телеком Мобильная связь

Виртуальный оператор Danycom.mobile, входящий в группу Danycom, запустил услугу замены SIM-карт на территории России без привязки к региональной локации абонента. Услуга предоставляется бесплатно.

Заказать дубликат SIM-карты в случае, если она повредилась, перестала работать или была утеряна, стало проще. Для этого необходимо зайти в личный кабинет на сайте оператора и выбрать для себя наиболее удобный способ доставки: бесплатно «Почтой России» в любой регион России или курьером. Стоимость курьерской доставки едина в 30 субъектах РФ и составляет 280 руб.

После получения новой SIM-карты номер телефона, тарифный план и услуги, а также баланс останутся неизменными. Для завершения операции замены необходимо обратиться в службу поддержки.

«Danycom.mobile по-настоящему стирает территориальные границы. В поездках по России нашей связью можно пользоваться по единой цене, и сделали мы это еще до отмены с 1 июня 2019 г. национального и внутрисетевого роуминга. Теперь не нужно думать и о смене региона внутри сети. Если абонент переехал во Владивосток, а номер его телефона привязан к Москве, дубликат SIM-карты он может заказать в любой регион РФ», – сказала директор департамента по развитию и управлению сервисами ГК Danycom Мария Алпатова.

Другие материалы рубрики

Российский рекордсмен по квантовой связи просит миллионы из бюджета

Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта

Облачное объектное хранилище S3: что это такое и как подобрать тариф

Михаил Мишустин — первый ИТ-шник во главе Правительства России. Биография, проекты, заслуги

Конференция CNews «HR Tech 2020» состоится 20 февраля. Открыта регистрация

Конференция CNews «Искусственный интеллект 2020: опыт, технологии, прогнозы» состоится 18 февраля

Техника

ЭКГ в часах: что умеют и не умеют современные умные часы

Выбираем смарт-часы: на что обратить внимание?

Самая бесполезная техника для кухни, которую не стоит покупать

Обзор смартфона Huawei Nova 5T: пять камер и мощный процессор
Показать еще
Событие месяца

Вручены награды CNews AWARDS 2019: люди, технологии, проекты

Взгляд месяца

На хайпе часто можно построить только фейк

Сергей Мацоцкий

основатель и член совета директоров IBS

Какое железо выбрать для приватных облаков Роман Горпинченко: ИИ прорывается из премиального сегмента в средний