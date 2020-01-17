Danycom.mobile заменит SIM-карту в любой точке России

Виртуальный оператор Danycom.mobile, входящий в группу Danycom, запустил услугу замены SIM-карт на территории России без привязки к региональной локации абонента. Услуга предоставляется бесплатно.

Заказать дубликат SIM-карты в случае, если она повредилась, перестала работать или была утеряна, стало проще. Для этого необходимо зайти в личный кабинет на сайте оператора и выбрать для себя наиболее удобный способ доставки: бесплатно «Почтой России» в любой регион России или курьером. Стоимость курьерской доставки едина в 30 субъектах РФ и составляет 280 руб.

После получения новой SIM-карты номер телефона, тарифный план и услуги, а также баланс останутся неизменными. Для завершения операции замены необходимо обратиться в службу поддержки.

«Danycom.mobile по-настоящему стирает территориальные границы. В поездках по России нашей связью можно пользоваться по единой цене, и сделали мы это еще до отмены с 1 июня 2019 г. национального и внутрисетевого роуминга. Теперь не нужно думать и о смене региона внутри сети. Если абонент переехал во Владивосток, а номер его телефона привязан к Москве, дубликат SIM-карты он может заказать в любой регион РФ», – сказала директор департамента по развитию и управлению сервисами ГК Danycom Мария Алпатова.