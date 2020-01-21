В МТС объявили о запуске в Антарктиде первой российской сети сотовой связи

МТС, российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, объявил о том, что первым из российских операторов установил базовую станцию сотовой связи в Антарктиде. Сеть мобильной связи стандарта GSM развернута на территории Российской антарктической станции «Прогресс» и обеспечивает голосовой сотовой связью сотрудников и гостей станции.

МТС запустили базовую станцию в рамках совместного проекта с Российской антарктической экспедицией. Устойчивый сигнал охватывает жилые и служебные модули станции «Прогресс», территорию аэродрома и залив, где швартуются суда. Теперь участники экспедиции могут по сотовому телефону звонить своим семьям на Большую землю, друг другу и членам научных станций других стран на территории Антарктиды. Помимо этого, сигнал сотовой связи поможет определять местоположение полярников во время проведения работ в районе станции «Прогресс».

Установка оборудования для самой южной базовой станции МТС проходила в течение нескольких недель в экстремальных условиях антарктического климата. Для реализации проекта инженеры МТС разработали уникальный технический проект строительства, чтобы новый объект связи мог работать в условиях низких температур и сильных ветров. Ключевые узлы и модули базовой станции установлены с двойным резервированием на случай выхода из строя одного из комплектов. Спутниковый канал связи для проекта предоставлен российским оператором спутниковой связи «Сатис-ТЛ-94».

«Строительство базовой станции на ледяном континенте за тысячи километров от России – смелый вызов и серьезное испытание для наших людей и техники. Меньше чем за два месяца, учитывая дорогу до Антарктиды и обратно, инженеры МТС успешно развернули сеть сотовой связи. Теперь полярники станции "Прогресс" смогут беспрепятственно общаться с помощью привычных гаджетов как друг с другом на территории самой станции и возле нее, так и с родными и близкими на Большой земле», — сказал Павел Коротин, директор филиала МТС в Санкт-Петербурге.

«Появление возможности фактически неограниченного использования привычного вида связи, несомненно, сказалось на моральном климате станции. Полярники отмечают, что исчезло чувство оторванности от дома и семей. Также сотовая связь частично заменила рабочую УКВ радиосвязь на станции. Полярники вместо громоздких носимых УКВ станций все чаще стали пользоваться мобильными телефонами для голосовой связи в районе "Прогресса"», – отметил Александр Клепиков, руководитель Российской антарктической экспедиции ААНИИ.

До появления базовой станции на Антарктиде самой южной базовой станцией МТС считалась станция, расположенная в с. Каладжух Республики Дагестан. Самая северная базовая станция МТС ¬находится в с. Саскылах, Республика Саха (Якутия).