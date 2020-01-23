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«Билайн бизнес» вводит степ-тарификацию голосовых сервисов

Телеком Мобильная связь

«Билайн бизнес» (корпоративное подразделение «Вымпелкома») объявил о запуске новой тарифной линейки «Шаг вперед» для голосовых услуг со степ-тарификацией. Новое предложение будет доступно для голосовых сервисов корпоративных клиентов, включая стандартные услуги голосовой связи и IP-телефонию. Также степ-тарификация будет применяться для услуги «бесплатный вызов».

Степ-тарификация предполагает пошаговое снижение стоимости при достижении определенных объемов трафика в течение месяца. Тарификация зависит от объема: чем больше трафик, тем ниже цена. При этом основное преимущество новой тарификации – отсутствие минимального счета. В случае если трафика меньше, клиенту не придется доплачивать за неиспользованные объемы услуг.

Надежда Артемьева, директор по маркетингу бизнес-сегмента «Вымпелкома», сказала: «Среди наших клиентов давно уже был зафиксирован спрос на тарификацию "шаг за шагом". И теперь, после существенной доработки биллингов, мы готовы предоставить им решение "Шаг вперед". Пошаговый формат расчета особенно актуален для клиентов с большими, но непостоянными объемами трафика. Например, это актуально для всех видов сезонного бизнеса, ритейла в период распродаж или, напротив, спада покупательской активности, для колл-центров с пиковыми сезонными нагрузками. За счет использования степ-тарификации они смогут оптимизировать затраты на голосовые услуги и сэкономить до 40% по этой статье расходов».

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