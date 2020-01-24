Nokia подписала 63 коммерческих контракта на развертывание сетей 5G

Nokia объявила о том, что компания подписала 63 контракта на развертывание коммерческих сетей 5G, что позволяет компании занять лидирующие позиции в области поставки комплексных решений 5G. Среди заказчиков Nokia – крупнейшие мировые операторы связи, стремящиеся первыми выйти на рынок 5G. Это такие компании, как AT&T, KDDI, Korea Telecom, LG Uplus, NTT DOCOMO, O2, SK Telecom, Softbank, Sprint, STC, T-Mobile US, Verizon, Vodafone Italy и Zain Saudi.

«Этот результат подчеркивает высокое качество решений 5G Nokia и высокий уровень доверия к этим решениям. Мы ожидаем, что в текущем году оба этих фактора сохранятся, и мы заключим множество новых контрактов, – сказал Томми Уитто (Tommi Uitto), президент глобального подразделения мобильных сетей Nokia. – Наш комплексный портфель продуктов и решений охватывает все сегменты сети, что помогает операторам успешно использовать важнейшие функции 5G, такие как сегментирование сетей (network slicing), распределенные облака и промышленный интернет вещей (IIoT). Мы рады, что наши технологии помогают формировать экосистему внедрения 5G во всем мире, это должно принести огромные преимущества как компаниям, так и индивидуальным абонентам».

В число анонсированных 63 подписанных коммерческих контрактов не входят соглашения других типов (договоры о сетевых испытаниях, пилотные проекты и демонстрации). Если учесть и эти соглашения, общее число контрактов 5G превысит сотню. Кроме того, Nokia является предпочитаемым производителем почти для всех компаний, первыми внедряющих 5G на мировых ведущих рынках. Среди них такие компании, как AT&T, Sprint, T-Mobile US и Verizon (США); Korea Telecom, LG Uplus и SK Telecom (Южная Корея); NTT DOCOMO, KDDI и Softbank (Япония); Vodafone (Италия); O2 (Великобритания), Optus и Vodafone Hutchison (Австралия); Elisa и Telia (Финляндия); Du (Объединенные Арабские Эмираты); STC и Zain (Саудовская Аравия).

«Nokia – единственный поставщик сетевых решений, чья технология 5G используется всеми четырьмя национальными операторами в США, всеми тремя операторами в Южной Корее и всеми тремя национальными операторами в Японии, – сказал Томми Уитто. – У компании более 350 заказчиков технологий 4G, но объем сделок с 63 заказчиками в области 5G составляет две трети нашего среднегодового бизнеса в сфере беспроводных сетей доступа (RAN). Более того, эти 63 контракта охватывают все наиболее важные новые рынки, высокие, средние и низкие частоты, традиционные и облачные сетевые архитектуры. Всё это дает нам бесценный опыт, который имеет огромное значение и для нашей компании, и для всего мира. Это очень впечатляющий старт».

Nokia – поставщик с глобально доступным всеобъемлющим портфелем решений, включающим все элементы сетей 5G: системы беспроводного доступа, опорные сети, облачные технологии и транспортные решения, а также системы управления, автоматизации и безопасности. Это предоставляет операторам и корпоративным заказчикам возможность пошаговой модернизации существующих сетей радиодоступа, опорных и транспортных сетей и позволяет быстрее переходить к технологии 5G. Около 60% компаний, которые приобретают у Nokia решения 5G, не ограничиваются только новыми радиосистемами, а пользуются и другими продуктами из ее комплексного портфеля.