Tele2 запустила сеть 4G на всем протяжении петербургского ЗСД

Tele2 обеспечила голосовые услуги связи и высокоскоростной мобильный интернет на протяжении всего Западного скоростного диаметра (ЗСД) в Санкт-Петербурге.

Компания продолжает развивать инфраструктуру связи на стратегических объектах Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В начале 2020 года специалисты Tele2 завершили работы по покрытию связью и мобильным интернетом ЗСД. Работы позволили закрыть зоны неуверенно приема и обеспечить связь на протяжении всех 46 километров дороги. ЗСД – первая в России внутригородская многополосная скоростная магистраль, соединяющей федеральную трассу «Скандинавия» на севере с развязкой кольцевой автодороги в южной части города. Интенсивность движения по автомагистрали в пиковые дни достигает 300 000 автомобилей в сутки.

Сложные конструктивные особенности ЗСД не позволяли ограничиться традиционными антенно-мачтовыми сооружениями с базовыми станциями в районе трассы. Магистраль включает километровый двухъярусный мост через Морской канал, два вантовых моста, туннель, сложные развязки. Технические специалисты оператора установили современное телекоммуникационное оборудование на рамках системы средств управления дорожным движением.

С точки зрения технической реализации этот проект стал вызовом для компании. Только для Центрального участка вес электрокабеля составил 8 тонн. Его поднимали на высоту 48 метров (16-ти этажный дом), далее прокладывали 450 метров вдоль трассы в ограниченном пространстве технической зоны.

Сергей Сергеев, технический директор макрорегиона «Северо-Запад» Tele2, отметил: «По ЗСД каждый день проезжают тысячи людей. И мы прекрасно понимаем, что мобильная связь на трассе просто необходима, особенно при возникновении экстренной ситуации. Поэтому для нас этот проект очень важный. А с технической точки зрения – проект очень непростой. Высотные работы проводились в сложных погодных условиях: каждый день шел дождь, порывы ветра достигали 12-15 м/с, к тому же рядом интенсивный транспортный поток. Но все работы мы выполнили по плану и в кротчайший срок. Теперь никаких «белых» пятен. Магистраль обеспечена нами связью на все 100%».

Tele2 сохраняет первое место по общим темпам строительства сетевой инфраструктуры в стране. По общему числу базовых станций компания занимает третью позицию в отрасли.