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Приборы Galileosky использовались при строительстве газопровода «Сила Сибири»

Телеком Навигация
, Текст: Владимир Бахур

Российская Galileosky объявила о том, что ее терминалы использовались при строительстве газопровода «Сила Сибири»для отслеживания местоположения и работы техники. Также приборы помогали контролировать расход топлива.

Трекеры были установлены на всю трубоукладочную технику: укладчики, бульдозеры, самосвалы, сварочные аппараты. Всего были оборудованы 125 машин. В этом проекте использовались терминалы Base Block Lite. Установка трекеров помогла уменьшить потери топлива, снизить простои техники и оптимизировать работу на всём участке строительства.

«Сила Сибири» — магистральный газопровод для поставок газа из Якутии в Приморский край и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Открытие состоялось в декабре 2019 г.

Максим Ревякин, руководитель отдела продаж Galileosky, отметил: «Использование наших терминалов при строительстве такого важного инфстраструктрного объекта России как «Сила Сибири» — еще одно доказательство надежности и качества наших приборов. Мы помогаем мониторить технику при удаленности работ от базы до 100 км».

Galileosky — российский разработчик оборудования для мониторинга транспорта, поставляющий продукцию с 2008 г. Компания поставляет продукцию в 50 стран мира. Среди клиентов: «Магнит», «Роснефть», «Мираторг», «Макдоналдс», «Газпром», «Россети», «РЖД», Альфа-Банк, «Татнефть», «Полиметалл», Shell.

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