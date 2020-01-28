ZTE и China Telecom провели удаленную 5G-диагностику коронавирусной пневмонии

ZTE Corporation и подразделение телекоммуникационного провайдера China Telecom в Сычуани осуществили первый сеанс удаленной диагностики нового коронавируса при поддержке инновационных технологий 5G. Благодаря высокой пропускной способности и чрезвычайно малому времени задержки, стандарт связи нового поколения 5G повышает эффективность и удобство диагностики и последующего лечения. В сеансе удаленной диагностики с применением технологий 5G приняли участие специалисты Западно-Китайской больницы и Народного медицинского центра при Сычуаньском университете.

Учитывая сложившуюся на местах обстановку, компания ZTE применила собственное оборудование СРЕ для предоставления сервисов 5G посредством внешних сигналов связи с одновременным созданием внутренних точек переадресации. 25 января были построены и подключены друг к другу крытые базовые станции 5G, а на территории Западно-китайской больницы был обустроен конференц-зал с необходимыми средствами связи для проведения процедур удаленной диагностики и лечения.

26 января ZTE завершила все работы по оснащению, оптимизации, тестированию скорости связи и вводу в эксплуатацию внутренней распределительной системы 5G в другой конечной точке системы удаленной диагностики и лечения. После запуска сети 5G специалисты Сычуаньскоого управления по вопросам здравоохранения, Западно-Китайской больницы и Народного медицинского центра г. Чэнду провели дистанционную видеоконсультацию.

В соответствии с рабочим планом Сычуаньского управления здравоохранения, Западно-Китайская больница при Сычуаньском университете станет центральным узлом системы удаленной 5G-диагностики, а специалисты этого медицинского учреждения будут принимать и осуществлять дистанционное лечение пациентов 27 больниц страны. На следующем этапе компания ZTE создаст первую в Китае систему удаленной 5G-диагностики коронавирусной инфекции, функционирующую на уровнях провинции, города и уезда. Эта система обеспечит «единую сеть» удаленной диагностики в передовых медицинских учреждениях Сычуани, оказывающих поддержку и помощь коллегам из Уханя. В дальнейшем ZTE будет посредством сети 5G организовывать видеоконсультации с членами экстренной группы по оказанию медицинской помощи в Ухане, предоставляя пациентам, находящимся в критическом состоянии, доступ к экспертным сервисам диагностики и лечения от лучших специалистов Западно-Китайской больницы.