МТС привлекла кредит ВТБ на 30 млрд рублей

Компания МТС, российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, объявила о привлечении шестилетнего кредита банка ВТБ на 30 млрд руб. для рефинансирования текущего долга компании.

Кредит предоставлен в рамках возобновляемой кредитной линии на 80 млрд руб., открытой в мае 2018 г. Привлеченные средства будут направлены на досрочное погашение одного из действующих кредитов МТС, истекающего в 2020 г.

«Одним из ключевых элементов финансовой стратегии МТС является непрерывное улучшение структуры долга компании. На фоне улучшения макроэкономической ситуации мы продолжаем вести проактивную работу по снижению процентных ставок долгового портфеля, увеличивая срок погашения обязательств и диверсифицируя источники финансирования, — отметил вице-президент МТС по финансам Андрей Каменский. — Привлечение нового кредита от банка ВТБ является очередным шагом по укреплению наших взаимовыгодных отношений и позволит нам рефинансировать текущие обязательства компании на более выгодных условиях».