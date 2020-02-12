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«Билайн» выпустил ТВ-приставку с возможностью установки приложений из Google Play

Телеком Контент ТВ и радио Техника

«Билайн» («Вымпелком») представляет новую ТВ-приставку Beebox на платформе Android TV, которая позволит расширить возможности обычного телевизора до Smart TV. Основные особенности новой приставки – возможность дополнительно к сервису «Билайн ТВ» установить любые приложения из каталога магазина приложений Google Play, а также функция голосового управления.

Благодаря платформе Android TV пользователи Beebox смогут скачивать и устанавливать любимые приложения из магазина приложений Google Play на приставку и пользоваться ими на большом экране. Всего пользователям Beebox будут доступны тысячи приложений в различных категориях (включая игры и образование). Модернизированный пульт управления предоставляет доступ к голосовому управлению. Таким образом, пользователь Beebox получает возможность использовать основные функции Smart TV через приставку, даже если изначально у его телевизора (с технической возможностью подключения приставки) такого функционала нет.

Новую ТВ-приставку можно подключить к телевизорам, в том числе высокой четкости: она поддерживает видео в формате 4К Ultra HD и цифровое объемное звучание. Приставка Beebox уже доступна жителям Москвы и Санкт-Петербурга в собственных салонах продаж «Билайна» и интернет-магазине «Билайна» по цене 4,5 тыс. руб. Жители других городов России получат возможность приобрести Beebox в ближайшие месяцы. Покупателям новой приставки предоставляется бесплатный доступ к «Билайн ТВ» на три месяца в рамках подписки на пакет «Стартовый».

Джордж Хелд, исполнительный вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса «Билайна», сказал: «В конце прошлого года аудитория только обновленного OTT-сервиса "Билайн ТВ" превысила 1 млн пользователей, и она продолжает расти. При этом совокупная месячная аудитория "Билайн ТВ" пользователей с учетом предыдущих версий IPTV-сервиса насчитывает свыше 2 млн человек. Мы тщательно изучаем потребности наших пользователей и стараемся предложить им самые актуальные решения. Развитие платформы собственных digital-решений является одним из ключевых приоритетов компании. Активный интерес к нашему ТВ-сервису со стороны абонентов "Билайна", а также абонентов других операторов связи подтверждает, что мы движемся в правильном направлении. По сравнению с другими ТВ-приставками "Билайна", приставка Beebox открывает новые возможности для наших пользователей за счет широкого спектра приложений в Google Play, что будет способствовать реализации наших планов по продолжению активного роста аудитории в 2020 г.».

Обновленный сервис «Билайн ТВ» был запущен в мае 2018 г. Ключевая особенность обновленного сервиса – работа в режиме OTT, пользоваться сервисом может абонент любого мобильного и фиксированного оператора связи.

Мультиплатформенный сервис «Билайн ТВ» предоставляет доступ к более чем 300 телеканалам с возможностью просмотра архива программ, а также к фильмам от ведущих голливудских и российских киностудий, включая подписки на фильмы и сериалы от партнеров. Просмотр доступен на разных устройствах для абонентов любого мобильного и домашнего интернета.



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