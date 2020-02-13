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МТС подключила тестовые базовые станции 5G в Москве к высокоскоростной транспортной сети

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МТС, российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, объявил о том, что первым в России подключил тестовые базовые станции 5G к транспортной сети XGS-PON, созданной на основе волоконно-оптической сети, построенной МГТС в Москве.

Базовые станции 5G МТС, расположенные в постоянно действующей пилотной зоне ВДНХ, были подключены к оборудованию XGS-PON, которое компания специально установила на своей транспортной сети. Использовалось оборудование нескольких ведущих международных вендоров. Базовые станции независимо от производителя оборудования работают в штатном режиме, и уже в 2020 г. пилотная зона 5G будет действовать на большей части территории ВДНХ. Подключение продемонстрировало высокую надежность конвергентных сетей, что позволит МТС быстро и без значительных дополнительных инвестиций разворачивать сети мобильного связи пятого поколения на основе уже существующей фиксированной транспортной сети.

Трафик данных в мобильных сетях компании в Москве к 2025 г. вырастет в четыре с половиной раза, а в сети 5G почти в семь раз в связи с трафиком от десятков миллионов одновременно подключенных клиентских, инфраструктурных, телекоммуникационных и устройств интернета вещей, прогнозируют аналитики МТС. Основную нагрузку на сети окажет трафик от систем городского жизнеобеспечения (домофоны, светофоры, камеры видеонаблюдения, объекты климатики и энергетики). При подключение базовых станций 5G к оптоволоконным сетям XGS-PON пропускная способность сети увеличивается в несколько раз, обеспечивая передачу данных на скорости до 10 Гбит/с и выше, в зависимости от числа работающих в сети интерфейсов.

Компания готова подключить к магистральной сети передачи данных любое количество базовых станций 5G по всей Москве, как только будет решен вопрос с частотным диапазоном. В Москве силами дочки МТС – МГТС построено более 45 тыс. км сети GPON, к которой подсоединено более 75% зданий по всей Москве. Благодаря подключению базовых станций к транспортной сети GPON МГТС, сотовые операторы в Москве смогут сократить время на строительство сети пятого поколения на 40%, затраты – на 50%.

МТС запустила сеть 5G в диапазонах 28 ГГц и 4,9 ГГц на ВДНХ в двух зонах: в районе павильона «Умный город» Департамента информационных технологий Москвы. Эта пилотная зона в первую очередь рассчитана на тестирование решений Smart City, в том числе, направленных на повышение безопасности, развитие транспортной системы и систем управления городскими службами и разработку для города продуктов на основе дополненной и виртуальной реальности; на территории лаборатории 5G для стартапов, разрабатывающих продукты на основе сети пятого поколения по целому ряду направлений, в том числе, в сфере облачного рендеринга, удаленного воспроизведения игр, стриминга нового формата (Ultra HD, VR/AR, 360˚), IoT и новых форматов вычисления и хранения данных.

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