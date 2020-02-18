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В ТТК назначен руководитель ИТ-департамента

Бизнес Кадры Телеком

«Транстелеком» (ТТК) сообщил о кадровом назначении в руководстве.

Алексей Берзин занял должность руководителя департамента информационных технологий ТТК. На новом посту он будет осуществлять общий контроль и координацию развития информационных технологий и информационной безопасности группы компаний ТТК на уровне корпоративного центра, макрорегиональных и региональных подразделений. В его зону ответственности войдет обеспечение бесперебойной работы всех информационных систем ТТК, разработка стратегических и методологических рекомендаций по повышению эффективности функционирования ИТ-систем, обеспечивающих бизнес-процессы компании.

Алексей Берзин родился в 1981 г. В 2002 г. окончил Московский Государственный Автомобильно-дорожный институт по направлению Автоматизированные системы обработки информации и управления. Начинал свою карьеру в качестве разработчика, затем занимал руководящие позиции в компаниях IBS, «Майкрософт Рус», «SAP СНГ». С августа 2016 г. руководил департаментом информационных технологий в системном интеграторе «Техносерв», где отвечал за функционирование ИТ-ландшафта организации, развитие и поддержку корпоративных информационных систем, внедрение инновационных решений.

«Информационные технологии составляют основу современных цифровых сервисов компании. Среди основных задач, стоящих перед Алексеем Берзиным – разработка и внедрение стратегии по развитию ИТ-систем, комплексной цифровизации бизнес-процессов, участие в разработке новых высокотехнологичных продуктов и сервисов. Уверен, что глубокие знания, обширный профессиональный и управленческий опыт Алексея будут способствовать развитию и совершенствованию ИТ-направления группы компаний "Транстелеком"», – сказал генеральный директор ТТК Роман Кравцов.

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