Accenture: 80% компаний ждут от 5G мощного влияния на бизнес

Accenture провела опрос 2623 респондентов, принимающих решения в сфере бизнеса и ИТ в 12 отраслях. Страны, которых коснулось исследование: США, Великобритания, Испания, Германия, Франция, Италия, Япония, Сингапур, ОАЭ и Австралия. Исследование показало – 79% опрошенных считают, что 5G окажет значительное влияние на их организацию. В том числе 57% полагают, что это влияние будет носить революционный характер. Для сравнения, лишь 24% отметили, что влияние 4G на их отрасль было столь же высоким.

Однако есть и обратная сторона медали – 35% респондентов в новом опросе выразили обеспокоенность по поводу безопасности 5G, тогда как в прошлогодней версии таковых было 32%. Кроме того, 62% опрошенных выразили опасения, что 5G сделает их более уязвимыми для кибератак, причем большая часть рисков будет возникать на уровне пользователей, идет ли речь об устройствах или человеческом факторе.

«Согласно нашему исследованию, многие считают, что 5G может помочь в обеспечении безопасности бизнеса, однако сетевая архитектура 5G также несет в себе неизбежные проблемы с точки зрения конфиденциальности пользователей, количества подключенных устройств и сетей, а также доступа к услугам и единства цепочки поставок», – сказал Джордж Нази (George Nazi), старший управляющий директор и ведущий специалист по коммуникациям и медиа-индустрии компании Accenture.

Исследование показало, что бизнес думает о том, как ответить на эти вызовы: 74% респондентов заявили, что ожидают пересмотра политик и процедур, связанных с безопасностью, по мере появления 5G.

Стоимость адаптации к изменениям, которые принесет с собой внедрение 5G, также является «головной болью» для бизнеса. В частности, затраты на эксплуатацию 5G являются горячей темой, и 80% респондентов полагают, что стоимость управления ИТ-инфраструктурой и приложениями также возрастет. Между тем, 31% опрошенных уверены, что первоначальные затраты на внедрение 5G будут слишком большими.

Исследование показало, что предприятия начинают понимать, что для раскрытия потенциала 5G им необходима внешняя поддержка. Например, 72% респондентов сказали, что им нужна помощь, чтобы реализовать будущие возможности инструментов, подключенных к 5G-сетям. Доля предприятий, ожидающих разработки приложений 5G собственными силами, снизилась за последний год с 23% в предыдущем году до 14% в этом.

Результаты исследования также показывают, что, несмотря на проблемы, связанные с 5G, будущее выглядит светлым для компаний, которые сегодня признают огромный потенциал технологии. Преимущества многочисленны, и осведомленность о них растет. Например, 85% респондентов заявили, что они планируют использовать 5G для поддержки мобильных сотрудников на местах в течение следующих четырех лет, по сравнению с 68%, которые сказали то же самое в прошлогоднем опросе.

«Технология 5G незаменима в условиях, когда распространение роботов не ограничивается пределами склада или завода, когда задействуется самоуправляемая техника, а объем обмениваемых данных в области интернета вещей (IoT) растет. В России пока рано говорить о создании таких условий. Тем не менее, уже сейчас необходимо понимать, что использование 5G потребует дополнительных инвестиций, выработки стандартов, законодательного регулирования, разработки нового ПО для обеспечения кибербезопасности. Важно осознавать, что не стоит бездумно бежать за новой технологией. Нужно научиться в полной мере претворять инновации в жизнь, использовать и масштабировать IoT хотя бы на уровне 4G. Как следует из ежегодного исследования Accenture Technology Vision 2020, компаниям необходимо менять ДНК в сторону инновационности. Сегодня бизнес имеет доступ к беспрецедентному количеству прорывных технологий. Чтобы их применять, компаниям важно создавать собственную уникальную инновационную ДНК», – сказала Мария Григорьева, управляющий директор Accenture Technology в России и Казахстане.