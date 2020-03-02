«Билайн», МТС, Tele2 построят инфраструктуру в перегонах петербургского метро

«Вымпелком» (ТМ «Билайн»), МТС и Tele2 подписали соглашение о строительстве инфраструктуры в перегонах петербургского метрополитена для обеспечения пассажиров голосовой связью и скоростным мобильным интернетом на всем пути следования.

На первоначальном этапе операторы разделили между собой зоны работ. МТС начала строительство со 2 и 4 линии, «Билайн» с 1 и 3 (Василеостровская-Рыбацкое) линии, Tele2 с 3 (Беговая-Приморская) и 5 линии. На данный момент у операторов есть связь в вестибюлях метро и на платформах станций, а соглашение позволит обеспечить абонентов всех трех операторов устойчивым сигналом в перегонах между станциями.

Санкт-Петербургский метрополитен – уникальный объект с рекордной средней глубиной залегания станций (до 86 м) и с самыми протяжёнными перегонами (до 3 км). На сегодняшний день петербургское метро – это пять линий общей длиной 124 километра, 72 станции, 83 вестибюля.

Строительство ведется по единому техническому заданию во всех стандартах (2/3/4G) и предусматривает доступ каждого из операторов к фрагменту сети, уже построенному одним из участников соглашения.

Для развертывания сети в тоннелях выбрана ADAS-система, которая позволит обеспечить максимально высокое качество сервисов в условиях сложной архитектуры, низкой пропускной способности стен и перекрытий, высокой скорости движения подвижных составов. Также такой вариант оптимален для оперативного устранения аварий, модернизаций и усилений сигнала, что повысит качество оказываемых услуг и скорость проведения любых работ по обслуживанию подземной сети.

Операторы реализуют проект с разными вендорами, ориентировочный срок окончания проекта – 2021 год.

Дмитрий Глотов, директор западного региона «Вымпелкома», отметил: «Строительство сети связи в тоннелях метро – важная часть масштабной программы по улучшению качества связи «СуперСити», которую Билайн развернул в начале 2020 года в Петербурге. Программа рассчитана на два года и включает в себя дополнительное строительство базовых станций на федеральных трассах, на КАД и ЗСД, усиление сети во всех новостройках города и области и в местах концентрации трафика. В результате преобразований значительно увеличится покрытие, емкость сети и скорость мобильного интернета для пользователей. Инвестиции в сеть "Билайн" в Петербурге только в 2020 году превысят инвестиции двух предыдущих лет».