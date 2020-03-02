МТС и Сколтех открыли лабораторию искусственного интеллекта

МТС, российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, и Сколковский институт науки и технологий (Сколтех) объявили об открытии лаборатории искусственного интеллекта, которая займется исследованиями в области обработки естественного языка. Эксперты лаборатории будут работать над созданием новых алгоритмов для распознавания и понимания текстов, что позволит улучшить качество продуктов и сервисов на базе технологий искусственного интеллекта, таких как виртуальные ассистенты.

В рамках исследовательской программы эксперты в области компьютерной лингвистики и машинного обучения из МТС и Сколтеха сосредоточатся на разработке моделей для улучшения работы диалоговых систем, качества распознавания и понимания смысла текстов. Подобные технологии применяются для создания устройств и продуктов, ведущих автоматизированный диалог с пользователем.

На первом этапе сотрудниками лаборатории станут работники, магистры и аспиранты Сколтеха, которые будут работать вместе с экспертами из МТС. В будущем МТС может также привлечь сторонних экспертов. Лаборатория позволит изучить и разработать новые подходы в области обработки естественного языка, а также оперативно тестировать новейшие зарубежные разработки в этой сфере.

«Мировая практика работы над искусственным интеллектом показывает, что быстрое и эффективное развитие технологий невозможно без всестороннего сотрудничества представителей образования, науки и бизнеса. МТС уже работает с рядом вузов и научных центров страны, в нескольких городах России действуют наши инновационные лаборатории, где ведутся разработки в области искусственного интеллекта, Big Data, 5G и других технологий. Сотрудничество МТС и Сколтеха в этом направлении комплементарно принятой в России стратегии по развитию искусственного интеллекта и национальному проекту "Наука", и будет вестись в интересах всего научного сообщества», – сказал президент МТС Алексей Корня.

«С этого момента наше сотрудничество со структурами МТС не ограничивается телекоммуникационными технологиями и расширяется в область технологий искусственного интеллекта, машинного обучения и компьютерной лингвистики, что ставит компанию МТС в ранг стратегического индустриального партнера Сколтеха», – отметил ректор Сколтеха Александр Кулешов.

«Созданная совместная лаборатория придаст дополнительный импульс развитию направления NLP (Natural Language Processing) нашего центра и позволит быстро апробировать разрабатываемые технологии мирового уровня и инновационные решения на площадке одного из лидеров высокотехнологичного бизнеса России», – сказал заместитель директора центра CDISE (центр по научным и инженерным вычислительным технологиям для задач с большими массивами данных) Сколтеха Дмитрий Мацнев.

Центр искусственного интеллекта – это подразделение для внедрения решений на базе искусственного интеллекта, действующее в МТС с 2017 г. под руководством Аркадия Сандлера. Центр дополняет существующие сервисы МТС новыми функциями, основанными на технологиях обработки естественного языка, распознавании голоса и компьютерном зрении, и создает продукты в области клиентского сервиса, медицины, юриспруденции и других направлениях.

Основные продукты МТС на основе искусственного интеллекта: роботы-специалисты клиентского сервиса (автоматизированные диалоговые системы, которые позволяют взаимодействовать с клиентом без привлечения людей) и виртуальный юрист (система автоматической работы с документами и управления жизненным циклом договоров Norma).

В первой половине 2020 г. МТС планирует запуск в коммерческую эксплуатацию умной колонки с виртуальным ассистентом и системой умного дома. Голосовой помощник «Марвин» в настоящее время находится в стадии тестирования.

Для разработки решений на базе речевых технологий МТС открыла в Сколково научно-исследовательский центр. Эксперты центра создают крупнейшую базу голосовых данных на русском языке, в целом планируется собрать и разметить более 15 тыс. часов русской речи. МТС также сотрудничает с Самарским государственным медицинским университетом в области цифрового здравоохранения: на базе созданной в университете лаборатории планируется разрабатывать и тестировать инновационные решения на основе искусственного интеллекта в области медицины.