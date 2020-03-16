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Сеть «Медси» расширила возможности коммуникационной платформы на базе новых решений Avaya

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Avaya, глобальный поставщик решений в области бизнес-коммуникаций, реализовала масштабную инициативу по расширению функциональности систем связи в сети клиник «Медси». Проект включал в себя интеграцию в существующую систему новых функций унифицированных коммуникаций, таких как повсеместный доступ сотрудников компании к аудио- и видеозвонкам, корпоративным чатам и т.д., а также модернизацию сервисов клиентского обслуживания для улучшения взаимодействия с клиентами.

Потребность в расширении ресурсных возможностей существующей системы появилась у «Медси» в связи с меняющимися стандартами в развитии клиентских сервисов, тенденциями цифровой трансформации в медицине, а также необходимостью поддерживать высокий уровень обслуживания пациентов. Поскольку компания уже имела положительный опыт эксплуатации систем связи Avaya в клиниках, а также в центре обработки обращений пациентов, было принято решение продолжить сотрудничество с разработчиком.

«Стремительное развитие коммуникационных технологий открывает широкие возможности для взаимодействия с пациентами, обеспечивая им позитивный опыт и конкурентное преимущество для компании. Кроме того, расширение доступности медицинских консультаций по разным каналам связи также позволяет предупреждать нежелательные последствия из-за несвоевременного обращения за помощью. Многолетнее сотрудничество с Avaya помогает нам поддерживать высокий уровень обслуживания клиентов и статус ведущей частной клиники России», — отметил Алексей Богомолов, начальник управления ИТ-инфраструктуры ГК «Медси».

В перечень решений Avaya, интегрированных в инфраструктуру «Медси», вошли: платформа Avaya Aura 8, решение Avaya IX Workplace на 5 тыс. пользователей, Avaya IX Workforce Engagement для управления персоналом на более 200 рабочих мест, а также контакт-центр на базе решения Avaya Aura Call Center Elite.

Внедрение новых решений Avaya позволило клинике повысить продуктивность взаимодействия рабочих групп, обеспечить мобильность сотрудников благодаря полноценному доступу к корпоративным сервисам, сократить расходы на услуги связи, оптимизировать работу контакт-центра за счет внедрения современных сервисов самообслуживания, а также обеспечить возможности для комплексной аналитики с целью оперативного изменения модели обслуживания.

«Avaya обладает уникальным опытом в реализации проектов цифровой трансформации бизнеса, профессиональной командой специалистов и исчерпывающим набором продуктивных решений, что практически гарантирует успех в подобных проектах. Мы благодарны "Медси" за оказанное доверие и стремление к инновациям в сфере обслуживания пациентов», — сказал Андрей Корнилов, менеджер по работе с организациями социальной сферы в Avaya.

В дальнейшем «Медси» рассматривает возможность расширения сервисов удаленного обслуживания для пациентов, таких как распознавание речи и перевода типовых запросов на диалог с автоматизированным голосовым помощником, автоматическое роботизированное уведомление пациента о предстоящем приеме.

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