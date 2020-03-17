Безопасность
ИБ-рынок эволюционирует из-за роста количества угроз
ИТ-бизнес
Решения SD-WAN должны развиваться в тесном взаимодействии с информационной безопасностью
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

Oneweb посвятит запуск спутников космонавту Алексею Леонову

Телеком Беспроводная связь Инфраструктура Интернет Интернет-доступ

Глобальная коммуникационная компания Oneweb официально подтвердила дату и время второго запуска пусковой кампании 2020 г. – он состоится 21 марта 2020 г. в 20:06 по московскому времени с космодрома Байконур (Казахстан).

Во время второго запуска 2020 г., который будет осуществлен в рамках контракта «Главкосмоса» (входит в госкорпорацию «Роскосмос») с компанией Arianespace, на борту ракеты-носителя «Союз-2.1б» будут находиться 34 спутника Oneweb. Космические аппараты будут выведены на околополярную орбиту на начальную высоту 450 километров, откуда они поднимутся до своей целевой орбиты высотой 1,2 тыс. км и дополнят нынешнюю группировку из 40 аппаратов. Все спутники производятся компанией Oneweb Satellites, совместным предприятием Oneweb и Airbus Defense and Space.

Запуск, который позволит довести число спутников Oneweb на низкой околоземной орбите до 74 штук, носит имя выдающегося космонавта Алексея Леонова и приурочен к 55-летию первого в истории выхода человека в открытый космос, который состоялся 18 марта 1965 г.

Первый тестовый запуск шести спутников состоялся 28 февраля 2019 г. с космодрома Куру во Французской Гвиане. 7 февраля этого года с космодрома Байконур был осуществлен первый запуск 2020 г., ознаменовавший начало пусковой кампании, которая станет не только крупнейшей в истории инициативой по выведению гражданских спутников на орбиту, но и позволит компании Oneweb быстро нарастить группировку первой фазы из 648 спутников. Каждый аппарат является неотъемлемой частью высокоскоростной глобальной спутниковой широкополосной сети, которая к концу 2020 г. обеспечит частичный доступ к интернету, а в 2021 г. – полноценное круглосуточное покрытие Земли.

Другие материалы рубрики

Власти передумали продавать частоты для 5G. Их отдадут «Мегафону» и «Ростелекому»

Знаменитый продукт покойного разработчика исключают из Реестра отечественного ПО

Создание арктической группировки спутников связи будет стоить России 42 миллиарда

ПО для управления шлюзами Zyxel пронизано бэкдорами

Московские власти компенсируют бизнесу расходы на участие в конференции CNews

Экс-министр связи может перейти в «Почту России»

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

13 популярных мифов о кухонной технике, в которые не стоит верить

Как оцифровать аудиокассеты в домашних условиях

Лучшие ноутбуки до 30 000 рублей: выбор ZOOM

Самые большие HDD: выбор ZOOM
Показать еще

Наука

Как человеческий мозг распознает лица

Как будут печатать российские космические аппараты

Склонности к изучению языков для программиста важнее, чем математика

Отсутствие смартфона мешает людям сосредоточиться
Показать еще
Тема месяца

Почему программные роботы стали вдруг так популярны?

В связке с ИИ они способны выполнять контрольные и управленческие функции.

Персона месяца

Инвесторам интересен не российский интернет, а российские технологии

Кенес Ракишев

казахстанский миллионер, создатель криптосмартфона

Как цифровые сотрудники помогают бизнесу повысить эффективность и победить рутину Как автоматизировать офисную рутину: наймите «цифрового» сотрудника