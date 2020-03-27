«Мегафон» поддержит абонентов, которые вынуждены остаться дома

«Мегафон» предоставит абонентам старше 65 лет, живущим в Московском регионе, возможность продолжать пользоваться услугами связи даже при нулевом балансе и задолженности.

Возможность продолжать пользоваться связью особенно актуальна для тех, кто в текущих условиях вынужден соблюдать домашний режим. Достаточно позвонить в колл-центр «Мегафона». Сотрудник подберет одну из бесплатных услуг, которая позволит оставаться на связи. В том числе сможет зачислить на счет абонента любую сумму до 3 тыс. руб., погасить которую можно будет позже и без комиссии. Предложение доступно московским абонентам старше 65 лет, а также тем, кто страдает хроническими заболеваниями.

Все абоненты «Мегафона» даже при отрицательном балансе могут принимать входящие вызовы от любых операторов, включая зарубежных.

В текущей ситуации абонентам важно получать всю необходимую актуальную информацию. «Мегафон» сделал бесплатными звонки для всех своих абонентов на такие номера. В список включены номера посольств и консульств России в других странах, авиакомпаний, справочной РЖД, турагентств, Ситуационного центра МИД, а также горячие линии Ростуризма, департамента здравоохранения, Роструда, программы «Здоровая Россия».