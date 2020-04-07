Безопасность
Может ли искусственный интеллект автоматически предотвращать кибератаки
Новое в СХД
Сможет ли российский бизнес сохранить непрерывность процессов на карантине
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

Разработка «Автоматики» защищает данные космического аппарата «Глонасс-М»

Безопасность Телеком Инфраструктура Навигация ИТ в госсекторе Техника

Концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех» создал устройство для защиты данных космического аппарата «Глонасс-М», который был запущен в марте 2020 г. с космодрома Плесецк. Комплекс шифрования обеспечивает безопасность и надежность передачи данных по радиоканалу «земля-космос».

Программно-аппаратный комплекс в составе космического аппарата обеспечивает шифрование и декодирование информации. Соответствующая аппаратура также установлена на наземных станциях управления, пунктах приема-передачи и обработки данных.

«Наше оборудование в комплексе с другими передовыми отечественными разработками позволяет надежно защитить данные, передаваемые на космические аппараты с Земли, и не допустить перехвата управления космическим аппаратом. Комплекс шифрования универсален и может быть адаптирован под нужды заказчиков из различных областей. Разработка концерна является полностью отечественной, что гарантирует отсутствие "закладок" и иных недокументированных функций», – отметил генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.

На сегодняшний день комплексами для криптографической защиты информации, разработанными концерном «Автоматика», оснащен целый ряд различных космических аппаратов. Так, аналогичной системой оборудован запущенный 20 февраля космический аппарат «Меридиан». Кроме того, концерн создает комплексы контрольно-измерительного и контрольно-проверочного оборудования, обеспечивающие наземные испытания бортовой аппаратуры.

Напомним, что 16 марта 2020 г. с космодрома Плесецк была запущена ракета-носитель среднего класса «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и навигационным космическим аппаратом «Глонасс-М». Отечественный спутник был успешно выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова. На сегодняшний день все бортовые системы «Глонасс-М» функционируют в штатном режиме.

Другие материалы рубрики

МТС, «Билайн» и «Мегафон»: кто больше заработал в 2019 году?

За беспардонные вторжения в онлайн-конференции популярного на карантине Zoom станут сажать в тюрьму

CNews переводит свои самые интересные конференции в онлайн. Регистрация

Сверхпопулярный в условиях пандемии Zoom подделали и нашпиговали троянами

Россияне за 1 миллиард создают платформу связи для соперничества с Cisco и Avaya

Онлайн-конференция CNews «ИТ в промышленности: переход к цифровому производству» состоится 23 апреля

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Как выбрать термометр для домашней аптечки: советы ZOOM

Чем заняться на карантине: бесплатные онлайн-сервисы

Обзор Samsung Galaxy S20 Ultra 5G: флагман с телескопом

Как правильно организовать освещение на рабочем месте
Показать еще

Наука

Новый способ исследования мозга — кремниевые чипы

Новый метод маскировки пропускает сигнал радара сквозь объект

Универсальный инфракрасный датчик можно получить из графена

Загадку из квантовой механики ученые решили случайно
Показать еще
Технология месяца

На рынке сейчас «взрыв» данных. Мы стараемся учесть все, что влияет на медиа

Василий Кузьмин

директор по работе с большими данными Mediascope

Mediascope
Стратегия месяца

LegalTech грозит заменить юристов

Средства искусственного интеллекта все чаще используются для обработки обращений за юридической помощью.

Как цифровые сотрудники помогают бизнесу повысить эффективность и победить рутину Зачем использовать роботов в закупках