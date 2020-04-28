Аналитика МТС: абоненты Московского региона адаптировались к условиям самоизоляции

МТС, российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, проанализировал нагрузку на инфраструктуру связи в московском регионе за четвертую неделю режима самоизоляции.

МТС при помощи аналитики больших данных проанализировала совокупность обезличенных метрик абонентов московского региона после временной миграции жителей столицы – абонентов МТС, в спальные районы Москвы и Подмосковье, на период действия карантинных мер, пик которой пришелся на 28 марта.

Двумя новыми центрами притяжения активности мобильных абонентов МТС в московском регионе в период самоизоляции стали Подмосковье и спальные районы Москвы. В Подмосковье временно мигрировали 15% абонентов московского региона МТС, в спальных районах число активных абонентов выросло на 41%. После стабилизации географического распределения абонентов московского региона между Москвой и Подмосковьем среднесуточный рост мобильного голосового трафика в Московской области в нерабочий день в период самоизоляции по сравнению с обычным рабочим днем текущего года составил более 23%, трафика передачи мобильных данных – 27%, в спальных районах Москвы – 15% и 38% соответственно.

При переходе на удаленную работу выросла средняя длительность разговоров, которая по сравнению с третьей неделей режима самоизоляции увеличилась на 36%. Больше всего говорят жители подмосковных городов Коломна, Чехов и Ступино. Наибольший прирост голоса наблюдается в Троицком административном округе Москвы (+30%), Павловском Посаде (+23%) и Пушкино (+21%).

Самым активным городом Московской области по потреблению мобильного интернета стал Чехов, за ним следуют Ивантеевка и Егорьевск. Наибольший рост мобильного трафика передачи данных зафиксирован также в Троицком административном округе (+60%), Павловском Посаде (+17%) и Солнечногорске (+15%).

После пика миграции части московских абонентов МТС в Подмосковье и спальные районы Москвы значительно снизилась мобильность абонентов, которые стали чаще оставаться в пределах действия ближайших к дому базовых станций. Только в метро – наиболее популярном виде транспорта в столице – число активных абонентов МТС снизилось на 88%.

Интернет-трафик пользователей фиксированного интернета за этот же период вырос в московском регионе на 40%.