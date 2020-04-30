МТТ продолжит бесплатную раздачу SIM-карт FMC

Федеральный провайдер интеллектуальных решений для бизнеса МТТ объявил о продлении до конца 2020 г. предложения по бесплатному предоставлению SIM-карт FMC для организации удаленной работы сотрудников.

«По нашей статистике затраты на связь у клиентов, которые используют SIM-карты FMC, сокращаются на 40% за счет того, что мобильные телефоны сотрудников объединены в бесплатную сеть с офисными телефонами компании, а междугородние и международные звонки оплачиваются по тарифам IP-телефонии, – сказал Рамиль Биккужин, коммерческий директор компании МТТ. – Это выгодное решение как для организации удаленной работы сотрудников, так и для экономии бюджета, что очень важно сейчас, когда бизнес вынужден пересматривать все статьи расходов».

Одно из существенных преимуществ SIM-карт FMC от МТТ – интеграция с CRM, что позволяет автоматизировать работу сотен и тысяч удаленных сотрудников, повысить уровень продаж и качество обслуживания.

С SIM-картой FMC от МТТ ни один звонок от клиентов не будет пропущен, ведь они будут перенаправляться с единого номера компании на мобильный телефон сотрудника, где бы он ни находился. Вне зависимости от того есть у него интернет или нет. При исходящем звонке сотрудника у клиента будет определяться номер компании.

В личном кабинете МТТ можно узнать тарифы, подключить дополнительные услуги, объединять в группы рабочие места, настроить переадресацию, получить счета и отчеты со списком номеров, датами и временем каждого звонка, продолжительностью и стоимостью переговоров. Что позволяет руководителю контролировать расходы и работу сотрудников.

SIM-карты FMC входят в ряд пакетных предложений МТТ для компаний разных масштабов и сфер деятельности: «Старт бизнеса», «Офис продаж», «Все включено», «Премиум». Они подключаются к виртуальной АТС и предоставляют те же возможности, что и офисный телефон: голосовое меню IVR – интерактивный автоответчик, голосовая презентация вместо гудков и автоматическое распределение входящих звонков свободным сотрудникам; переадресация вызовов, которая позволяет не пропускать звонки клиентов; запись разговоров, статистика принятых и пропущенных вызовов для оценки работы менеджеров; голосовая почта, автоматически обрабатывающая звонки в нерабочее время.