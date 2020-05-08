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«Мегафон» запустил доступный конвергентный тариф

Телеком Мобильная связь Маркет
, Текст: Владимир Бахур

«Мегафон» запустил доступный конвергентный тариф, включающий только самые востребованные услуги – мобильный и домашний интернет. Появление нового тарифа в линейке обусловлено стремительным ростом спроса на услуги передачи данных.

Только в апреле мобильный трафик передачи данных в сети «Мегафон»а увеличился на 10-12%, а домашнего интернета – до 60%. Рост трафика связан с изменениями в привычной жизни абонентов: переходе на удаленную работу, необходимости поддерживать связь с семьей и близкими на расстоянии.

Чтобы ответить на рост потребности в интернет-трафике, «Мегафон» разработал специальное предложение. Оно позволяет получить самые необходимые услуги – мобильный и домашний интернет – за умеренную плату.

Новый тариф получил название «Объединяй! Два интернета» и включает безлимный домашний и мобильный интернет. При необходимости абонент может арендовать Wi-Fi-роутер, чтобы сразу начать пользоваться услугами.

«Новый тариф разработан для тех, кому сейчас необходим мобильный и домашний интернет с хорошей скоростью, и позволяет не платить за дополнительные услуги, если в них нет потребности. Конвергентный тариф обходится пользователю дешевле, чем предложения разных операторов связи. При этом сейчас мы даем возможность пользоваться услугами со скидкой 50% от абонентской платы на протяжении шести месяцев», - отметил Андрей Егоров, ответственный за фиксированные и конвергентные услуги «Мегафон»а для частных клиентов.

В тариф «Объединяй! Два интернета» также входит пакет голосового трафика и облачное хранилище файлов «МегаДиск» объемом 1 ТБ.

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