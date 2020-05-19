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Саморегистрация SIM-карт «Билайна» стала доступна в большинстве регионов России

Телеком Мобильная связь Ритейл Интернет

«Билайн» расширил территорию пилота по саморегистрации SIM-карт. Теперь купить комплект с неактивной SIM-картой можно в популярных продуктовых сетях и онлайн-магазинах в регионах России, а в процессе саморегистрации выбрать подходящий тариф.

На неактивных SIM-картах с саморегистрацией не предустановлен тарифный план и регион использования – все это клиент выбирает в процессе саморегистрации. Благодаря этому обновлению технологией саморегистрации SIM-карт можно воспользоваться в большинстве регионов России.

Технология упростит подключение услуг «Билайна». Количество партнерских онлайн-магазинов, в которых представлены SIM-карты оператора, планируется увеличить. Также SIM-карты «Билайна» планируется продавать в тысячах магазинов популярных продовольственных сетей. Возможность приобрести SIM-карты онлайн или в одном месте с другими повседневными товарами позволит минимизировать количество выходов из дома, что поможет профилактике распространения коронавирусной инфекции.

Для регистрации SIM-карты нужно вставить ее в смартфон, подключенный к интернету, и дождаться SMS со ссылкой на активацию. Пройти процедуру можно с помощью веб-интерфейса. До окончания процедуры самостоятельной регистрации SIM-карта будет заблокирована и не может быть использована для получения услуг связи.

Исполнительный вице-президент по развитию массового рынка «Билайна» Антон Кондратов сказал: «Мы расширяем географию пилота по саморегистрации SIM-карт, следуя потребностям рынка и наших клиентов. Сейчас все больше клиентов вынуждены ограничивать свои перемещения. Функция саморегистрации дает возможность приобрести SIM-карту "Билайна" в ближайшем продуктовом магазине или на привычной онлайн-площадке. Выбор тарифа не будет зависеть от его наличия на полке, клиенты смогут самостоятельно выбрать желаемый тариф "Билайна" в процессе саморегистрации».



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