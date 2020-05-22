Новое в СХД
Какие уроки были извлечены финансовыми компаниями на пути к цифровому лидерству
Бизнес
Цифровой бухгалтер: как крупной компании перейти на облачную ERP в России
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

«Дом.ru бизнес» запустил сервис «Виртуальный офис под ключ»

ПО Софт Телеком Инфраструктура Интеграция Бизнес-приложения

«ЭР-Телеком холдинг» («Дом.ru» и «Дом.ru бизнес») разработал для бизнес-клиентов сервис «Виртуальный офис под ключ». Он реализуется в рамках специальной программы антикризисных предложений.

Корпоративным клиентам компании предлагается комплекс услуг, включающий создание универсальных рабочих мест, подключение телекоммуникационных услуг, предоставление оборудования и настройку сетевых подключений с учетом требований информационной безопасности.

Проект «Виртуальный офис под ключ» призван сократить административные расходы клиентов «Дом.ru бизнес» более чем на 45% в случае перевода части сотрудников на постоянную схему удаленной работы.

Операционной эффективности способствует отсутствие у бизнеса сопутствующих капитальных затрат и расходов на содержание собственной инфраструктуры. Расходы на организацию виртуального офиса зависят от масштабов бизнеса.

«Дом.ru бизнес» готов обеспечить масштабирование виртуальной инфраструктуры в кратчайшие сроки.

Также в рамках сервиса «Виртуальный офис под ключ» клиентам предлагаются дополнительные опции - подключение системы отслеживания утечек информации, шифрование каналов связи (сертифицированные алгоритмы шифрования ГОСТ VPN), комплексная защита компьютеров сотрудников от вредоносного ПО, аренда лицензий MS Office, «1C», ИТ- аутсорсинг (настройка приложений, ОС) внутри ОС клиента, а также аренда ресурсов GPU.

«Сейчас нужны не просто надежные интернет-провайдеры, а компании, которые помогают своим клиентам адаптироваться к новым условиям, а иногда даже и сохранить бизнес. Мы хотим быть такой компанией. Мы разработали специальную программу #сохранитьбизнес, одно из предложений которой – организация виртуальных офисов. С таким же качеством сервисов, удобством и безопасностью инфраструктуры как у привычных реальных офисов», – отметила Елена Мандрикова, директор по В2В компании «ЭР-Телеком холдинг».

Другие материалы рубрики

Завершается прием заявок на онлайн-конференцию CNews «Телемедицина: каким будет здравоохранение после COVID-19» 26 мая

МТС купила партнера «Билайна» за 1,37 миллиарда

Глава «Первого канала» и знаменитый инвестор будут приглядывать за МТС

Разработчики цифровых технологий получат от властей дополнительные 174 миллиарда

Брешь в Bluetooth угрожает миллиардам мобильных устройств по всему миру

Глава Роскомнадзора получил третьего подряд зама из Администрации Президента

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Как продлить жизнь стиральной машине: советы ZOOM

Обзор смартфона Samsung Galaxy A41: герой посткарантина

Обзор беспроводной системы видеонаблюдения IMOU Cell Pro KIT

Телевизоры со Smart TV до 40 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Разработан новый способ производства транзисторов атомного масштаба

Zoom-истощение — новый бич современности

Суперманевренный дрон копирует комара

Новому реактивному двигателю не нужно топливо
Показать еще
Экспертиза: как защитить корпоративные данные во время пандемии Экспертиза: в чем роботы могут заменить людей в банках